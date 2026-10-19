Lan tỏa tinh thần thi đua 'kỷ luật thép, hành động kiểu mẫu'
Thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội (19-10-1946 / 19-10-2026), các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sôi nổi thi đua với tinh thần “kỷ luật thép, hành động kiểu mẫu”, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-tinh-than-thi-dua-ky-luat-thep-hanh-dong-kieu-mau-1061105