Công nghệ

Lan tỏa tinh thần thi đua 'kỷ luật thép, hành động kiểu mẫu'

Thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội (19-10-1946 / 19-10-2026), các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sôi nổi thi đua với tinh thần “kỷ luật thép, hành động kiểu mẫu”, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát huấn luyện sử dụng súng chế áp drone CAV.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát huấn luyện sử dụng súng chế áp drone CAV.

Khẩu đội súng máy phòng không phường Ba Đình luyện tập bắn máy bay bay thấp trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. 

Khẩu đội súng máy phòng không phường Ba Đình luyện tập bắn máy bay bay thấp trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. 

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa - Phòng cháy, chữa cháy thực hành trinh sát khu vực nhiễm độc. 

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa - Phòng cháy, chữa cháy thực hành trinh sát khu vực nhiễm độc. 

 Trinh sát viên Tiểu đoàn Trinh sát luyện tập chiếm lĩnh vị trí, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

 Trinh sát viên Tiểu đoàn Trinh sát luyện tập chiếm lĩnh vị trí, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

 Huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn trên sông.

 Huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn trên sông.

 Tiểu đoàn Thiết giáp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, nâng cao khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

 Tiểu đoàn Thiết giáp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, nâng cao khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

 Học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội huấn luyện bắn súng ngắn K54 tại trường bắn ảo.

 Học viên Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội huấn luyện bắn súng ngắn K54 tại trường bắn ảo.

 Chiến sĩ nhập ngũ năm 2026 tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên STV-380.

 Chiến sĩ nhập ngũ năm 2026 tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên STV-380.

 Huấn luyện kỹ thuật vận động qua cầu độc mộc. 

 Huấn luyện kỹ thuật vận động qua cầu độc mộc. 

HỮU THU (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-tinh-than-thi-dua-ky-luat-thep-hanh-dong-kieu-mau-1061105