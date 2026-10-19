Lan tỏa tinh thần thi đua 'kỷ luật thép, hành động kiểu mẫu'

Sự phát triển vượt mọi dự báo của công nghệ số đã thay đổi phương thức sản xuất, đồng thời tạo ra chủ nghĩa tư bản (CNTB) kỹ thuật số hay còn gọi là CNTB số. Có ý kiến cho rằng, CNTB số tạo ra sự bùng nổ của công nghệ mới, kinh tế phát triển nhanh hơn, nhiều việc làm mới hơn, trong đó có nhiều công việc tự do, không bị bó buộc bởi văn phòng, trụ sở; nhờ đó, con người đã thoát khỏi sự bóc lột.