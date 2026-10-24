Lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và khát vọng phát triển

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thưa ông, lần đầu tiên, lễ khai mạc được tổ chức trong nhà thi đấu, với không gian và điều kiện tổ chức khác so với sân vận động.Vậy Ban tổ chức đã có những phương án gì để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và tạo được ấn tượng?

Đại hội TDTT các cấp thường được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Riêng tại thành phố Huế, Đại hội TDTT các cấp được triển khai trong hai năm 2025 – 2026. Đến thời điểm này, 40 xã, phường đã tổ chức thành công đại hội cấp mình. Đối với cấp thành phố, chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị để tổ chức lễ khai mạc vào ngày 25/10.

Đây là lần đầu tiên lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố được tổ chức trong nhà thi đấu thuộc Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố. Vì vậy, từ phương án tổ chức đến kịch bản chương trình đều phải được tính toán kỹ lưỡng, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngay từ cuối năm 2025, chúng tôi đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Sau đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kịch bản cụ thể cho từng nội dung.

Trong đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng. Chúng tôi cũng phối hợp với các xã, phường thống nhất số lượng người tham gia, phương án di chuyển và tập kết lực lượng. Đồng thời, xây dựng các phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn.

Đến nay, các lực lượng, bộ phận chuyên môn và các địa phương cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện theo kịch bản đã đề ra.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật và các màn đồng diễn với sự tham gia của đông đảo lực lượng. Công tác tập luyện, phối hợp giữa các đơn vị đang được triển khai như thế nào? Theo Ban tổ chức, đâu là những điểm mới, nổi bật của chương trình năm nay?

Điểm mới đầu tiên là Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đặt ra yêu cầu về quy mô tổ chức cũng như lực lượng tham gia lớn hơn so với trước đây.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ khai mạc tại Nhà thi đấu thuộc Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố cũng tạo nên những yêu cầu riêng trong xây dựng kịch bản và bố trí không gian biểu diễn. Chúng tôi xác định phải tạo được một chương trình vừa có quy mô, vừa bảo đảm tính nghệ thuật, sự đồng bộ và phù hợp với điều kiện tổ chức trong nhà thi đấu.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban tổ chức đã mời các chuyên gia đầu ngành, những đạo diễn có nhiều kinh nghiệm tham gia xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật và đồng diễn. Dự kiến, lễ khai mạc sẽ huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và diễn viên tham gia biểu diễn.

Chúng tôi kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm của từng lực lượng, lễ khai mạc sẽ tạo được không khí sôi nổi, ấn tượng, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và khát vọng phát triển của thành phố Huế.

Tổng duyệt cho lễ khai mạc. Ảnh: Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế

Thưa ông, bên cạnh ý nghĩa của một sự kiện thể thao quy mô lớn, Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X – năm 2026 hướng đến những mục tiêu gì trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tăng cường đoàn kết cộng đồng và phát hiện các tài năng thể thao?

Thông qua lễ khai mạc và các hoạt động của Đại hội TDTT thành phố lần thứ X – năm 2026, chúng tôi hướng đến ba mục tiêu lớn.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, tuyên truyền, vận động để mỗi người dân tự giác rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, hưởng ứng chủ trương vận động mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và xây dựng một xã hội khỏe mạnh.

Thứ hai, thông qua các hoạt động thi đấu và giao lưu thể thao, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thứ ba, bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, đồng thời thông qua Đại hội để tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao thành phố, hướng đến mục tiêu thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội không chỉ tạo nên không khí thể thao sôi nổi mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và khẳng định sự phát triển của thể thao thành phố Huế trong giai đoạn mới.