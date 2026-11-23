Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ những hoạt động vì cộng đồng
Trong 2 ngày 21 và 22-11, Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bệnh viện Công an thành phố và Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Nhóm Chia sẻ yêu thương Hà Nội, BellHome, PD de Paris, Nhóm Hiểu và Thương, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-toa-tinh-than-se-chia-tu-nhung-hoat-dong-vi-cong-dong-post676666.antd