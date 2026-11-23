Mỗi khi nghĩ đến bộ phim Ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, điều ở lại trong tôi không chỉ là sự hy sinh của mười nữ thanh niên xung phong, mà còn là những ước mơ bình dị của tuổi trẻ. Lịch sử ghi lại một sự kiện bi tráng, còn điện ảnh đưa chúng ta đến gần những số phận cụ thể. Nghệ thuật đã khiến những người sống hôm nay trân trọng hơn cuộc sống mình đang có.