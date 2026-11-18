Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” diễn ra từ ngày 17 - 19/11.

Ngày 18/11, tại phường Vũng Tàu, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”. Diễn ra từ ngày 17 - 19/11, sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) và 50 năm Hội Chữ thập đỏ TPHCM (15/1/1977 – 15/1/2027).

Thiết thực “Chuyến xe nghĩa tình” và giọt máu hồng sự sống

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, Ban Tổ chức kết nối nguồn lực xã hội chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người dân khó khăn, xây dựng Festival Nhân ái thành hoạt động nhân đạo thường niên.

Điểm nhấn ngày khai mạc là chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. Ban Tổ chức huy động 30 xe bán tải trao 600 phần quà đến người dân khó khăn với tổng trị giá 510 triệu đồng. Mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt, có sự tài trợ của Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM.

Người dân tham gia hiến máu tại ngày hội.

Tại phường Vũng Tàu và xã Xuân Sơn, mỗi nơi trao 200 phần quà; riêng phường Vũng Tàu trao tượng trưng 30 hộ trên sân khấu và trao trực tiếp cho 170 hộ tại các chuyến xe 0 đồng. Chương trình còn triển khai 20 xe cắt tóc lưu động phối hợp Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam phục vụ miễn phí người dân tại xã Xuân Sơn và 5 điểm trường học, trụ sở ở phường Vũng Tàu.

Cùng ngày, tại cơ sở 3 Hội Chữ thập đỏ TPHCM (số 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu), Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh, máu là món quà đặc biệt của sự sống, không thể sản xuất hay thay thế bằng bất kỳ phương tiện nào. Đằng sau mỗi đơn vị máu được trao đi là cơ hội được cứu sống, là niềm hy vọng được tiếp nối và là hạnh phúc của biết bao gia đình.

Người dân được cắt tóc miễn phí tại ngày hội.

Hiến máu tình nguyện vì thế không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là biểu hiện sinh động của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia giữa con người với con người. Đặc biệt, giá trị của nghĩa cử ấy càng đáng trân trọng khi mỗi người tự nguyện trao đi một phần sự sống của mình để mang lại cơ hội sống cho người khác.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; phát triển lực lượng hiến máu tình nguyện bền vững; nâng cao chất lượng tổ chức và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương để bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh", ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà tri ân gồm 500.000 đồng hiện kim và phần quà 500.000 đồng cho 10 cá nhân hiến máu nhiều lần có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng cao kỹ năng cộng đồng, hướng tới 40.000 phần quà Tết

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Festival Nhân ái 2026 còn chú trọng trang bị kỹ năng an toàn cho cộng đồng. Trong hai ngày 17 và 18/11, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa thành phố tổ chức 29 lớp tập huấn sơ cấp cứu, quản lý rủi ro thiên tai tại 29 xã, phường thuộc TPHCM, thu hút gần 1.000 người tham gia. Hoạt động giúp người dân trang bị kỹ năng xử trí ban đầu khi xảy ra tai nạn, sự cố, thiên tai để bảo vệ bản thân và hỗ trợ người gặp nạn.

Tập huấn sơ cấp cứu tại chương trình.

Với thông điệp chung tay chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, các cấp Hội Chữ thập đỏ TPHCM phấn đấu vận động 40.000 phần quà Tết cho người khó khăn. Đến nay, Thành hội vận động đăng ký ủng hộ 7.000 phần quà; các cấp hội cơ sở và đơn vị trực thuộc vận động gần 30.000 phần quà, tổng trị giá hơn 27 tỷ đồng.

Ngày 19/11, Festival tiếp tục với chương trình đi bộ đồng hành dự kiến thu hút khoảng 10.000 người, vận động ít nhất 10.000 phần quà Tết; diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước, ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu và không gian kết nối nhân ái.