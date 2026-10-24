Lan tỏa tinh thần sẻ chia qua chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026

Herbalife Việt Nam vừa tổ chức Ngày Hiến máu tình nguyện thường niên 2026 tại văn phòng công ty ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chương trình năm nay tiếp nhận tổng cộng 183 đơn vị máu, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp Herbalife Việt Nam triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng được doanh nghiệp duy trì nhằm góp phần hỗ trợ người bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết doanh nghiệp tự hào khi tiếp tục phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức chương trình, qua đó bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị.

Theo ông Thắng, hoạt động này nằm trong định hướng trách nhiệm xã hội của Herbalife, hướng đến việc triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho những cá nhân và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

"Phù hợp với các ưu tiên toàn cầu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Herbalife và truyền thống đóng góp hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai các chương trình góp phần mang lại sự hỗ trợ thiết thực và nhân văn cho những cá nhân và cộng đồng đang gặp khó khăn." - ông Thắng nhấn mạnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), máu và các chế phẩm máu đóng vai trò quan trọng trong điều trị nhiều trường hợp, từ biến chứng sản khoa, thiếu máu ở trẻ em đến tai nạn, phẫu thuật và điều trị ung thư.

Trong khi đó, máu chỉ có thể được bảo quản trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, việc duy trì hoạt động hiến máu thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Việc tổ chức chương trình hiến máu liên tục trong chín năm cho thấy nỗ lực duy trì các hoạt động trách nhiệm xã hội của Herbalife Việt Nam, đồng thời khuyến khích sự tham gia của nhân viên, thành viên độc lập và cộng đồng trong những chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.