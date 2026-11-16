Lan tỏa tinh thần sáng tạo từ những giờ học đổi mới
Đổi mới giáo dục không phải là câu chuyện trên những văn bản, mà đang hiện hữu sinh động trong từng lớp học tại Thủ đô. Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp trung học cơ sở năm học này chính là nơi chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ ấy. Đặc biệt, sự bứt phá của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã mang đến những "hơi thở" hoàn toàn mới cho các tiết học tự nhiên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-tinh-than-sang-tao-tu-nhung-gio-hoc-doi-moi-246261116113600988.htm