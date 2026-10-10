Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm tạo diễn đàn kết nối, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, khuyến khích người lao động chủ động nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng các giải pháp sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, người lao động không chỉ là lực lượng trực tiếp sản xuất mà còn là chủ thể có khả năng phát hiện những bất cập, đề xuất giải pháp và tạo ra các sáng kiến có giá trị thực tiễn.

Việc ra mắt Câu lạc bộ Sáng kiến, sáng tạo mở thêm không gian để kết nối các ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng vào thực tế. Đây cũng là bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Đình Thắng định hướng Câu lạc bộ cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác cụ thể. Câu lạc bộ cần phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ và nhân rộng những sáng kiến có khả năng ứng dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cần tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích đoàn viên, người lao động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sáng kiến cũng cần hướng tới cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, qua đó mang lại lợi ích hài hòa cho người lao động và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, đồng chí Nguyễn Đình Thắng yêu cầu hoạt động của Câu lạc bộ phải thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Việc đánh giá kết quả không chỉ dừng ở số lượng ý tưởng được đề xuất mà cần chú trọng khả năng áp dụng, hiệu quả kinh tế, giá trị làm lợi và những cải thiện cụ thể đối với môi trường làm việc, đời sống người lao động.

Tại hội nghị, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Đợt thi đua tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khuyến khích các công đoàn cơ sở chủ động xây dựng nội dung, hình thức triển khai phù hợp với đặc điểm ngành nghề, điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tế của người lao động.

Phong trào được triển khai theo phương châm “Mỗi đoàn viên một sáng kiến, mỗi công đoàn cơ sở một hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp”, hướng tới đưa tinh thần đổi mới sáng tạo trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua tại từng đơn vị, doanh nghiệp.