Lan tỏa tinh thần sáng tạo nghệ thuật đến công chúng

Khách tham quan các không gian triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng trong dịp DACC 2026. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Kết nối từ những trải nghiệm

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 với chủ đề “Lịch sử của ngày mai”, DACC 2026 quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia cùng cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện có 6 không gian triển lãm, 1 phòng đọc cùng hơn 20 hoạt động nghệ thuật, sáng tạo tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng, bên cạnh các không gian triển lãm, du khách có thể khám phá ký ức đô thị qua tour “Góc phố Tourane”, đồng thời trò chuyện cùng các nghệ sĩ về thực hành sáng tạo, vật thể, nơi chốn và cộng đồng.

Chuỗi chương trình còn bao gồm các workshop nhiếp ảnh, hoạt động trình chiếu ảnh và buổi trình diễn múa đương đại “Nếu hôm đó, trời mưa...”. Mỗi hoạt động đều dẫn dắt công chúng đến với những câu chuyện khác biệt về thành phố và đời sống nghệ thuật đương đại.

Trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo trên nền tảng công nghệ tại DACC 2026. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Triển lãm "Men theo con đường - Một thực hành nhỏ". Ảnh: LÂM VIÊN

Không gian trưng bày "Hồn tre đất Hội" của nghệ nhân Võ Tấn Tân từ đất Hội An. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Triển lãm "Những mảnh rời" của nghệ sĩ Kiều Mally. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Có mặt tại Bảo tàng Đà Nẵng, chị Mai Nữ Huyền Trang (phường An Khê) đặc biệt chú ý đến các tác phẩm mây tre của nghệ nhân Võ Tấn Tân đến từ Hội An. Khi biết công trình của anh được giới thiệu tại DACC 2026, chị đã đưa con đến tham quan và dành thời gian khám phá các không gian trưng bày khác.

“Không gian nào cũng mang nét ấn tượng riêng với cách bài trí độc đáo cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi đánh giá cao các sự kiện nghệ thuật giàu tính kết nối như thế này. Đây là dịp để người dân và du khách thưởng thức tác phẩm, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các nghệ sĩ”, chị Trang chia sẻ.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, tour “Hành trình Di sản Chăm” đưa du khách khám phá hệ thống hiện vật cùng những câu chuyện lịch sử trầm tích.

Chương trình còn diễn ra workshop “Màu lụa Đồng Dương”, tọa đàm “Nghệ thuật như một không gian học tập”, workshop nhiếp ảnh, múa đương đại “Pajeng - Tái sinh” cùng nhiều buổi trình diễn và trò chuyện nghệ thuật.

“Hành trình Di sản Chăm” đưa khách tham quan tìm hiểu hiện vật và câu chuyện lịch sử tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Chị Lan Anh Phạm, Việt kiều Mỹ đến từ bang Texas, biết đến workshop “Màu lụa Đồng Dương” trong chuyến tìm hiểu lịch sử Chămpa tại bảo tàng. Tại đây, chị hào hứng trải nghiệm thêu lụa, khám phá nguồn gốc hoa văn cùng chất liệu bản địa. Hiếm khi có dịp về thăm quê hương, chị xem đây là cơ hội quý báu để hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là vùng đất xứ Quảng.

“Được chạm vào, nhìn tận mắt và tự tay làm ra sản phẩm khiến tôi rất thích thú. Tôi còn hiểu thêm từng hoa văn bắt nguồn từ đâu, lấy từ loại cây nào. Việc chỉ xem hay nghe giới thiệu rất khác so với khi tự mình trải nghiệm; cảm giác ấy giống như đang sống lại trong không gian xưa cũ”, chị Lan Anh chia sẻ.

Nuôi dưỡng các kết nối sáng tạo

Thông qua các không gian trưng bày và hoạt động thực hành, DACC 2026 gợi mở nhiều phương thức khai thác chất liệu văn hóa, di sản trong sáng tạo nghệ thuật.

Mỗi nghệ sĩ mang đến những thực hành và góc nhìn riêng biệt, tạo nên diễn đàn trao đổi đa chiều về nghệ thuật, di sản cùng đời sống đương đại. Đây cũng là dịp để các tác giả giới thiệu những thể nghiệm sáng tạo gắn liền với mảnh đất mình gắn bó.

Mang đến workshop “Màu lụa Đồng Dương”, nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm mong muốn giúp công chúng hình dung rõ nét hơn về đời sống người Chăm xưa.

Theo chị, bên cạnh các pho tượng tại bảo tàng, còn vô số dấu ấn về trang phục, vũ điệu, sắc màu và sinh hoạt văn hóa cần được khai thác. Vì vậy, chị chọn lụa, tơ, sợi bông, màu nhuộm cùng hương liệu bản địa để người tham gia tiếp cận di sản qua các chất liệu gắn liền với đời sống thường nhật.

Tôi tự hỏi những cộng đồng từng sống ở đây đã tạo nên những hình ảnh đẹp ấy như thế nào, họ đã múa ra sao, mặc những tà váy như thế nào. Workshop cho phép mọi người tìm hiểu sâu hơn về không gian Đồng Dương, sau đó làm việc với những chất liệu quen thuộc, ghi nhớ những điều mình đã nhìn thấy và cảm nhận. Tôi muốn mọi người có thể tiếp xúc với di sản ở nhiều phương diện. Nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm

Nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm tại Workshop “Màu lụa Đồng Dương” - nơi người dân, du khách tìm hiểu về nghề làm lụa truyền thống xứ Quảng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trải nghiệm thêu trên lụa tại workshop “Màu lụa Đồng Dương”. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đã sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng 12 năm, chị Trâm kỳ vọng những kỳ DACC tiếp theo sẽ mở ra các kết nối sâu sắc, thúc đẩy ý tưởng và dự án hợp tác mới. Qua đó, sự kiện góp phần làm phong phú đời sống sáng tạo tại Đà Nẵng và lan tỏa văn hóa xứ Quảng đến đông đảo bạn bè trong, ngoài nước.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, DACC 2026 với chủ đề “Lịch sử của ngày mai” nhấn mạnh vai trò của di sản như nguồn cảm hứng chủ đạo cho sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, tạo không gian giao lưu, hợp tác sâu rộng giữa nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước với khu vực Đông Nam Á.

Phía sau mỗi tác phẩm là tâm huyết, sự tìm tòi và hành trình lao động sáng tạo của người nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn tạo dựng một không gian cởi mở để nghệ sĩ được gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe và tìm thấy những người đồng hành. Những kết nối bắt đầu từ DACC 2026 sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, trở thành những ý tưởng, dự án và cơ hội hợp tác mới. Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

[VIDEO] - Khách tham quan và nghệ sĩ chia sẻ về DACC 2026: