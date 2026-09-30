Lan tỏa tinh thần pháp luật và Phong trào “Bình dân học vụ số” tại vùng biên Bát Xát

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền PBGDPL của Bộ đội biên phòng tỉnh tại xã Bát Xát

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cùng các quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn cài đặt VNeID, truy cập dịch vụ công trực tuyến, quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính, gửi phản ánh an ninh, trật tự qua nền tảng số và rèn luyện kỹ năng giao dịch an toàn trên môi trường số. Bà con cũng được nhận các tờ rơi tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Hội nghị đã giúp người dân vùng biên kịp thời tiếp cận công nghệ thông tin, xóa "mù" kỹ năng số và nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò “mỗi người dân là một cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tuyên truyền này đến các xã biên giới khác trên địa bàn tỉnh. Việc đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với phổ biến pháp luật sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện.