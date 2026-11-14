Lan tỏa tinh thần nhân ái từ hoạt động thiện nguyện

Các thành viên tham gia hoạt động trao quà trên đường phố Hà Nội trong đêm mưa.

Vào mỗi tối thứ Năm, khi nhịp sống Hà Nội dần lắng xuống, các thành viên Trung tâm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội lại tiếp tục hành trình thiện nguyện trên những tuyến phố. Những phần quà thiết thực cùng lời thăm hỏi chân thành được trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến sự động viên, ấm áp giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn.

Đối với bà Lê Thị Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội, cùng các thành viên, hoạt động thiện nguyện không đơn thuần là trao đi những phần quà mà còn là dịp gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó có thể là những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh khi đêm xuống, hay những hoàn cảnh chưa có nơi nghỉ ngơi ổn định, còn chật vật với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Một người thu gom phế liệu trên tuyến phố Hà Nội khi trời đã tối.

Điều đáng trân trọng trong những chuyến đi ấy không chỉ nằm ở giá trị vật chất của phần quà mà còn ở sự quan tâm, thái độ tôn trọng và tình cảm chân thành dành cho người được giúp đỡ. Một lời hỏi thăm, một sự động viên đúng lúc đôi khi cũng đủ mang đến niềm an ủi, giúp những người đang gặp khó khăn cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Hình ảnh trao quà cho một phụ nữ lớn tuổi trên phố

Từ góc độ văn hóa, hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Trung tâm còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc gắn kết các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu với đời sống xã hội. Bên cạnh những sinh hoạt thực hành tín ngưỡng, việc quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là một cách thể hiện tinh thần hướng thiện, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Một người nhận sự hỗ trợ trong chuyến thiện nguyện trên đường phố.

Đáng chú ý, hoạt động này được Trung tâm duy trì đều đặn vào tối thứ Năm hằng tuần, từng bước trở thành một việc làm có ý nghĩa đối với các thành viên tham gia. Qua mỗi chuyến đi, tinh thần tương thân tương ái không chỉ được thể hiện bằng hành động cụ thể mà còn góp phần bồi đắp ý thức sẻ chia, trách nhiệm với những người xung quanh.

Thành viên đoàn thiện nguyện gặp gỡ, trao quà cho người dân trên phố đêm.

Trong đời sống đương đại, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ thể hiện qua các nghi lễ, không gian thực hành hay hoạt động trao truyền truyền thống mà còn có thể được lan tỏa thông qua những việc làm hướng đến con người. Khi tinh thần nhân ái được nuôi dưỡng bằng hành động thường xuyên, những giá trị văn hóa tốt đẹp cũng có thêm cơ hội hiện diện gần gũi, thiết thực trong đời sống.

Những phần quà trao đi có thể chưa giải quyết được hết khó khăn trước mắt, nhưng sự quan tâm bền bỉ là điều đáng quý. Từ những chuyến thiện nguyện giữa lòng Hà Nội, Trung tâm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội đang góp phần nối dài những giá trị nhân văn của tín ngưỡng truyền thống, để tinh thần hướng thiện không chỉ hiện diện trong đời sống tâm linh mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm và tình nghĩa giữa con người với con người.