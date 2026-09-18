Lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia qua sự kiện 'Tháng hồng Vietbank'

Với thông điệp “Từ trái tim đến trái tim”, chương trình được triển khai từ ngày 12 đến 17-9 tại nhiều trung tâm kinh doanh trên cả nước, đặc biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng được Vietbank duy trì thường niên, tạo cơ hội để cán bộ, nhân viên trực tiếp đóng góp bằng những nghĩa cử thiết thực cho cộng đồng.

Tại Hội sở Vietbank, gần 250 tình nguyện viên là Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên đã đăng ký tham gia. Sau quá trình khám và sàng lọc sức khỏe, hơn 209 người đủ điều kiện hiến máu, tiếp nhận tổng cộng 73 lít máu.

Hơn 200 cán bộ, nhân viên Vietbank hưởng ứng hoạt động hiến máu tại Hội sở.

Cán bộ, nhân viên Vietbank tại Cần Thơ nhiệt tình hưởng ứng hoạt động hiến máu.

Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại Cần Thơ, Hà Nội và Đà Nẵng, phối hợp cùng Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Ngày 12-9, có 25 cán bộ, nhân viên Vietbank hiến máu thành công tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ. Ngày 15-9, tại Hà Nội, 16 lượt hiến máu được ghi nhận tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại Đà Nẵng, 26 cán bộ, nhân viên tham gia tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tính chung tại 4 khu vực, chương trình ghi nhận 276 lượt hiến máu thành công.

Chia sẻ về việc duy trì tham gia hoạt động này qua các năm, chị Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Vietbank Chi nhánh Hồ Chí Minh cho biết: “Năm nào Vietbank tổ chức hiến máu, tôi cũng cố gắng góp mặt. Tôi luôn cảm thấy vui và trân trọng khi biết những giọt máu mình trao đi có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua khó khăn. Tôi tin rằng, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé, khi được cộng hưởng sẽ tạo nên những giá trị lớn lao, lan tỏa sự tử tế và tình yêu thương trong cộng đồng”.

Bên cạnh sự hưởng ứng của cán bộ, nhân viên, “Tháng hồng Vietbank” cũng nhận được sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo ngân hàng. Ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Vietbank tham gia hiến máu cùng cán bộ, nhân viên, góp phần khuyến khích tinh thần chủ động sẻ chia trong toàn hệ thống.

Theo ông Phạm Linh, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị vẫn ở mức cao. Việc mở rộng chương trình tới 4 trung tâm kinh doanh giúp tăng khả năng đóng góp cho nguồn máu dự trữ, đồng thời, khuyến khích cán bộ, nhân viên duy trì thói quen hiến máu tình nguyện.

“Năm nay, chương trình được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và Đà Nẵng. Số lượng cán bộ, nhân viên đăng ký tham gia tiếp tục tăng. Chúng tôi kỳ vọng hiến máu tình nguyện sẽ trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì lâu dài tại Vietbank”, ông Phạm Linh chia sẻ.

Ông Phạm Linh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Vietbank kỳ vọng lan tỏa tính nhân văn của hoạt động hiến máu nhân đạo.

Không chỉ hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, Vietbank tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hướng đến các nhóm đối tượng và địa phương còn nhiều khó khăn.

Các hoạt động tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ giáo dục như trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học và mái ấm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng máy tính cho các trường học và chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; y tế như tài trợ thang máy cho Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung.

Vietbank cũng đồng hành cùng các địa phương trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt, tiêu biểu như xây dựng cầu giao thông nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ hệ thống máy lọc nước sạch cho trường học.

Trong thời gian tới, Vietbank tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô các hoạt động vì cộng đồng, ưu tiên những chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị lâu dài. Qua đó, ngân hàng mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp tích cực cho xã hội và đồng hành cùng sự phát triển bền vững.