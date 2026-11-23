Hội CTĐ tỉnh ký kết chương trình Phối hợp truyền thông giai đoạn 2026 - 2031 với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Kết nối sức mạnh từ những hành động nhỏ

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã huy động trên 990 tỷ đồng, trợ giúp hơn 4,1 triệu lượt người yếu thế. Tiếp nối đà phát triển đó, Hội CTĐ tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” (từ ngày 5/9 - 23/11).

Đợt thi đua đã huy động hơn 13 tỷ đồng, hỗ trợ gần 170.000 lượt người hưởng lợi, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Nguồn lực xã hội hóa được chuyển hóa thành những công trình thiết thực: xây dựng 16 căn nhà CTĐ, trao 100 xe lăn, 900 suất quà và học bổng, tiếp nhận 3.181 đơn vị máu hiến tình nguyện, khánh thành 1 bếp ăn bán trú trường học, duy trì hệ thống bếp ăn tình thương trị giá trên 553 triệu đồng và quỹ cứu trợ ngập lụt khẩn cấp 100 triệu đồng.

Minh chứng cho sức chung tay của cộng đồng là công trình sửa chữa nhà cho gia đình bà Khuất Thị Dung, ở tổ dân phố Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Là công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, thu nhập bấp bênh, gia đình bà Dung nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người dân khó khăn trong Lễ phát động Ngày Cộng đồng

Thông qua sự kết nối, vận động của địa phương, gia đình bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội CTĐ phường vận động thêm nguồn xã hội hóa, kết hợp vật liệu cũ của gia đình và ngày công hỗ trợ của đội thợ xây dựng ông Nguyễn Lộc. Nhờ đó, ngôi nhà kiên cố trị giá 170 triệu đồng đã hoàn thành. Dịp bàn giao nhà, các doanh nghiệp và mạnh thường quân còn trao tặng gia đình nhiều vật dụng thiết yếu trị giá hàng chục triệu đồng. Đây là sự sẻ chia thiết thực, thể hiện hiệu quả của việc huy động nguồn lực xã hội trong chăm lo an sinh tại địa phương.

Điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống hội là triển khai Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026. Với thông điệp “Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”, sáng kiến chọn ngày 23/11 hằng năm làm Ngày Cộng đồng, hướng hoạt động thiện nguyện từ cách hỗ trợ một chiều sang kết nối, khuyến khích mọi người cùng tham gia và hành động vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Chín - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, hội quán triệt phương châm thực chất, khuyến khích từng xã, phường, trường học, doanh nghiệp chọn phần việc cụ thể giải quyết đúng nhu cầu cấp thiết tại địa bàn. Các hoạt động tập trung vào 5 nhóm trọng tâm: hỗ trợ sinh kế bền vững, hiến máu - hiến tạng, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và phòng, chống thiên tai. Đồng thời, công tác nhân đạo được hiện đại hóa qua việc ứng dụng Nền tảng Nhân đạo quốc gia, thử nghiệm mô hình “Hộ chiếu nhân ái” và áp dụng 5 nhóm tiêu chí đánh giá về độ phủ, sự tham gia, kết quả nhân đạo, chất lượng tổ chức và tính bền vững.

Tại Lễ phát động Ngày Cộng đồng, Hội CTĐ tỉnh ký kết chương trình Phối hợp truyền thông giai đoạn 2026 - 2031 với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; ký biên bản ghi nhớ dự án Hỗ trợ thực phẩm với Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Việt Nam); đồng thời trao học bổng, quà, bảng tượng trưng 6 căn nhà CTĐ và 15 suất sinh kế cho người dân khó khăn.

Nhiều tấm lòng chung tay giúp sửa chữa nhà cho gia đình bà Khuất Thị Dung (tổ dân phố Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt)

Những điểm tựa thầm lặng

Để xây dựng một cộng đồng nhân ái bền vững, yếu tố cốt lõi nằm ở những cá nhân tiên phong kết nối và giữ vững niềm tin xã hội. Đằng sau nguồn lực hàng chục tỷ đồng của phong trào CTĐ Lâm Đồng là sự đóng góp bền bỉ của 29 gương nhân ái tiêu biểu được tôn vinh dịp này. Điểm chung của họ là tinh thần dấn thân kết hợp tư duy thiện nguyện minh bạch, lấy sự công khai tài chính làm nền tảng để huy động sức mạnh tập thể.

Tại phường B'Lao, chị Phạm Kiều Diễm My (SN 1992) - Đội trưởng Đội SOS Bảo Lộc là điểm tựa tin cậy của người dân địa phương. Từ năm 2021, chị cùng 66 thành viên duy trì đường dây nóng trực 12/24 giờ, ứng cứu kịp thời 493 ca tai nạn, đột quỵ, hỏa hoạn, đuối nước và 489 lượt cứu hộ xe máy ban đêm. Sử dụng tài khoản thiện nguyện sao kê tự động trực tuyến, chị đã vận động hơn 7,4 tỷ đồng để triển khai mô hình “Trợ táng Nhân ái 0 đồng” cho 302 trường hợp, duy trì 146 “Nồi cháo 0 đồng” với 58.400 suất ăn tại Bệnh viện II Lâm Đồng và cung cấp hơn 500 tấn rau, củ, quả cho các bếp ăn từ thiện.

Ở địa bàn biên giới Quảng Trực, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1980) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghĩa tình Biên cương bền bỉ kết nối 63 tình nguyện viên tại nhiều tỉnh, thành phố suốt từ năm 2019. Với tổng nguồn lực vận động hơn 16,4 tỷ đồng, chị đã điều phối khoảng 60 chuyến xe cứu trợ thiên tai, cung cấp hơn 200 tấn nông sản cho các bếp ăn bệnh viện. Đồng thời, trao hàng ngàn suất học bổng “Thắp sáng tri thức vùng biên” và hỗ trợ sinh kế giúp 35 hộ thoát nghèo bền vững.

Còn tại xã Suối Kiết, ông Lâm Chánh Đức (SN 1960, Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã, Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm) cũng đã có gần 10 năm gắn bó với người nghèo. Từ năm 2017, ông cùng 27 thành viên vận động hơn 3,1 tỷ đồng, tổ chức “Trợ táng Nhân ái 0 đồng” cho 35 hoàn cảnh khó khăn, duy trì nồi cháo miễn phí tại Trung tâm Y tế Tánh Linh với 11.450 suất ăn và trao 15.820 phần quà đến người khiếm thị, trẻ mồ côi, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Thị Chín nhấn mạnh, những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để toàn hội bước vào đợt cao điểm triển khai phong trào “Tết Nhân ái” xuân 2027. Kiên định mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mạng lưới CTĐ Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, đưa những hành động sẻ chia trở thành nguồn lực chăm lo an sinh, xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” đã huy động hơn 13 tỷ đồng, hỗ trợ gần 170.000 lượt người hưởng lợi. Trong đó, xây dựng 16 căn nhà CTĐ, trao 100 xe lăn, 900 suất quà và học bổng...