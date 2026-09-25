Lan tỏa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam

Một buổi diễn xướng giữa phố đi bộ, góc trải nghiệm di sản dành cho giới trẻ tại bảo tàng, du khách cùng trải nghiệm làm gốm ở làng nghề hay nghệ sĩ tìm đến trường đại học, khu công nghiệp... Những cách làm ấy đang góp phần mang các thực hành văn hóa đến gần với sinh hoạt thường ngày hơn, nhất là với người trẻ.

Đó cũng là tinh thần được đặt ra với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Trong chỉ đạo mới nhất, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới cách tổ chức, đưa các hoạt động văn hóa đến công viên, quảng trường, nhà văn hóa và những địa điểm gần với đời sống người dân.

Theo định hướng trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi thư ngỏ tới các nhà hát, nghệ sĩ, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trên cả nước, mời tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các chương trình được đề nghị có sự kết hợp nghệ thuật truyền thống với hình thức mới, ứng dụng công nghệ và hướng đến khán giả trẻ. Hoạt động cũng được khuyến khích tổ chức tại trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng thời kết nối với truyền hình, phát thanh và các nền tảng số.

Hòa vào tinh thần chung, các văn nghệ sĩ cũng hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều góc độ khác nhau. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhắn nhủ, những nghệ sĩ phải xem Ngày Văn hóa Việt Nam như là dịp quan trọng để sáng tạo, đưa nhiều tác phẩm mới đến với công chúng.

Theo NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, bên cạnh việc giới thiệu những tác phẩm hay, hấp dẫn, dịp này, người làm nghệ thuật nên có giải pháp để người dân có thể trực tiếp tham gia, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc.

Nghệ sĩ Chiều Xuân bày tỏ mong muốn ngày 24-11 hàng năm sẽ không giới hạn ở những người làm văn hóa chuyên nghiệp, thay vào đó trở thành ngày mà mọi người đều có thể hưởng thụ văn hóa theo cách của mình. Nơi có điều kiện tổ chức biểu diễn thì làm chương trình nghệ thuật; trường học có thể tổ chức gặp gỡ nghệ sĩ, trải nghiệm di sản; làng nghề mở hoạt động thực hành; những địa bàn xa trung tâm có thể kết nối qua truyền hình và nền tảng số. Không phải nơi nào cũng nhất thiết tổ chức chương trình lớn, miễn là hoạt động phù hợp với người tham gia và có nội dung đủ hấp dẫn.

Ngày 24-11 năm nay là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Điều đáng chờ đợi là sau ngày 24-11, những hoạt động ấy vẫn tiếp tục ở trường học, khu dân cư, bảo tàng, làng nghề và trên các nền tảng số... để sự quan tâm dành cho văn hóa không dừng lại ở một ngày.