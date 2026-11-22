Bế mạc chiều qua sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với khối lượng công việc lớn và nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật; trong đó, 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản. Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và ba dự án quan trọng quốc gia; tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ về tài chính và khoa học, công nghệ.

Những kết quả ấy tiếp tục khẳng định tinh thần hành động của Quốc hội khóa XVI ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Qua ba kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, thể hiện nỗ lực đổi mới công tác lập pháp, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

Giai đoạn 2026 - 2030, đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Hiện thực hóa mục tiêu ấy đòi hỏi những chuyển biến căn bản về thể chế, huy động và sử dụng nguồn lực, chất lượng nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Những yêu cầu cấp bách, mang tính chiến lược đó cần được cụ thể hóa bằng các quyết sách đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn.

Trong bối cảnh đó, các quyết sách của Quốc hội cho thấy sự gắn kết giữa tháo gỡ khó khăn trước mắt với kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài. Việc sửa đổi những quy định bất cập về đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Các chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo hướng tới nâng cao năng lực nội sinh, tạo động lực tăng trưởng dựa trên tri thức và năng suất. Những quyết định về ngân sách, đầu tư công và hạ tầng chiến lược góp phần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương và cả nước.

Cùng với các quyết sách kinh tế, Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách về y tế, lao động, bảo hiểm xã hội và an sinh. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán: phát triển nhanh phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm cơ hội phát triển cho người dân. Thành quả tăng trưởng cần được chuyển hóa thành những cải thiện thiết thực trong đời sống Nhân dân, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Đằng sau những quyết sách ấy là quá trình lao động nghị trường công phu, trách nhiệm. Các ĐBQH tích cực nghiên cứu, thảo luận, tranh luận, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Các cơ quan trình, thẩm tra và cơ quan hữu quan chủ động phối hợp, giải trình, tiếp thu, hoàn thiện chính sách. Việc kịp thời bổ sung những nội dung cấp thiết vào chương trình Kỳ họp cũng cho thấy sự linh hoạt, trách nhiệm trước đòi hỏi của thực tiễn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các quyết sách.

Kỳ họp đã khép lại, nhưng công việc phía trước còn rất lớn. Giá trị của những quyết sách được thông qua phụ thuộc vào chất lượng tổ chức thực hiện, khả năng chuyển các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách thành những thay đổi cụ thể trong thực tiễn.

Điều đó đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa luật, nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch khả thi; chuẩn bị điều kiện thi hành, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu. Những vướng mắc phát sinh cần được chủ động giải quyết, tránh làm giảm hiệu quả các quyết sách. Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và từng ĐBQH cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi đến cùng việc thực hiện các quyết định và cam kết trước Quốc hội, cử tri.

Tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển được khẳng định tại Kỳ họp thứ Hai cần tiếp tục lan tỏa trong cả hệ thống chính trị, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Khi tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, các quyết sách được chuyển hóa thành nguồn lực, cơ hội và động lực phát triển, thành công của Kỳ họp sẽ tiếp tục được khẳng định trong cuộc sống, góp phần đưa đất nước vững bước trên chặng đường phát triển mới.