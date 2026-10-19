Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, gắn với tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất.

Lan tỏa tinh thần Kinh Bắc trong Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 77-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cùng các chương trình, kế hoạch liên quan; xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, nhiệm vụ chậm tiến độ và nguyên nhân để chủ động có giải pháp khắc phục. Việc triển khai phải hướng đến kết quả thực chất, nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động; hướng dẫn địa phương tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm và truyền dạy di sản. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí và nền tảng số, cập nhật lịch hoạt động trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, di tích, làng nghề gắn với phát triển du lịch.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố để quảng bá, gắn với xúc tiến du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; hướng dẫn mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa đặc trưng để giới thiệu và ít nhất một mô hình tiếp tục duy trì sau chuỗi hoạt động. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu làng nghề, ẩm thực, sản vật địa phương và trải nghiệm di sản; mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, đồng thời duy trì ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp sau chuỗi sự kiện.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được triển khai từ ngày 18 đến 24/11/2026.