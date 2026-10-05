Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, vun đắp xã hội học tập

Vun đắp sự học từ cơ sở

Ở buôn Biah A (xã Ia Tul), dòng họ Ksor Yă H’Brin có 10 hộ với 43 nhân khẩu, đều làm nông. Dẫu cuộc sống còn khó khăn, các gia đình vẫn thống nhất chăm lo việc học, động viên con cháu học hành đến nơi đến chốn.

Hằng năm, mỗi hộ đóng góp 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng cho hoạt động khuyến học. Con cháu có giấy khen được thưởng 100 nghìn đồng; những em trúng tuyển trường nghề, cao đẳng, đại học được hỗ trợ thêm chi phí.

Đến nay, 100% con em trong dòng họ đi học đúng độ tuổi; dòng họ có 1 thạc sĩ, 13 cử nhân, 4 người có trình độ trung cấp và 2 người đang học đại học. Nhiều năm qua, các hộ đều đạt “Gia đình học tập”, dòng họ đạt “Dòng họ học tập”.

Các cấp Hội Khuyến học đồng hành cùng trường học, thôn, làng hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn, thiên tai. Ảnh: H.Đ

Theo ông Ksor Thất - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Tul, điều đáng quý ở dòng họ Ksor Yă H’Brin không chỉ là kết quả học tập của con cháu mà còn ở ý thức cùng nhau chăm lo sự học.

Mỗi gia đình đều coi việc động viên, hỗ trợ con em học tập là trách nhiệm chung, qua đó góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học qua nhiều thế hệ.

Từ mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Tại xã Ia Hrung, đến năm 2025, toàn xã có 4.816 “Gia đình học tập”, 9 “Dòng họ học tập”, 21 thôn, làng đạt “Cộng đồng học tập” và 13/13 “Đơn vị học tập”.

Riêng năm 2026, các chi hội khuyến học của xã trao 1.953 suất quà với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng; đồng thời phối hợp chăm lo trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Thành Ba - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Hrung - cho hay: Để phong trào đi vào chiều sâu, Hội đã tham mưu đưa mục tiêu xây dựng xã hội học tập vào nghị quyết phát triển KT-XH, gắn công tác khuyến học với thi đua hằng năm; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, xây dựng mô hình phù hợp thực tế địa phương.

Tại Công ty CP Môi trường Bình Định (phường Quy Nhơn), hoạt động khuyến học gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khuyến khích người lao động tự học, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến.

Năm 2025, 688/688 cán bộ, công nhân viên của công ty đạt “Công dân học tập”; 100% gia đình người lao động đạt “Gia đình học tập”; 10/10 chi hội khuyến học phòng, ban đạt các tiêu chí…

Thành lập từ tháng 5-2026, Ban Khuyến học công ty đã khen thưởng 398 con em cán bộ, công nhân viên có thành tích trong năm học 2025-2026 với hơn 106 triệu đồng; hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho 151 học sinh tại làng Đắk Đưm (xã Vân Canh) với tổng trị giá hơn 33 triệu đồng.

Đưa việc học trở thành nhu cầu suốt đời

Những cách làm từ cơ sở đã góp phần tạo nên diện mạo phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 666.430 hội viên (chiếm 21,41% dân số). Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” tiếp tục được triển khai, tạo môi trường để việc học trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: N.L

Đến ngày 20-9-2026, 124/135 xã, phường đã có quyết định hợp nhất Hội Khuyến học; 119/124 đơn vị có nhân sự chủ chốt và 81 xã, phường đã tổ chức đại hội lần thứ I.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 (diễn ra ngày 30-9) đánh dấu chặng đường mới sau hợp nhất, trọng tâm là tiếp tục nâng chất các mô hình học tập, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Theo ông Trần Văn Thọ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, kết quả thời gian qua cho thấy sức lan tỏa của phong trào được tạo nên từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Hoạt động khuyến học không chỉ dừng ở vận động nguồn lực trao học bổng, hỗ trợ học sinh mà ngày càng hướng đến xây dựng môi trường để mỗi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

“Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gắn với xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xã hội để công tác khuyến học, khuyến tài thực sự lan tỏa từ cơ sở” - ông Thọ nhấn mạnh.

Cùng với đó, Hội chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập; vận động phát triển Quỹ khuyến học và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; tiếp tục khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.