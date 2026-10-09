Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời từ những việc làm thiết thực

Thư viện mở tại Trường THPT Phú Nhuận với hơn 5.000 đầu sách.

Nuôi dưỡng thói quen tự học từ trường học

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, các trường học tại TPHCM tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận tri thức, hình thành thói quen tự học và duy trì tinh thần học tập thường xuyên.

Tại Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận), nhà trường đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sách, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm và lan tỏa thông điệp học tập suốt đời. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, trao đổi kiến thức với bạn bè, đồng thời rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Theo Hiệu trưởng Trần Công Tuấn, việc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong một tuần mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức, giúp học sinh hình thành thói quen học tập chủ động.

Thư viện mở tại Trường THPT Phú Nhuận luôn thu hút đông đảo học sinh.

“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh hình thành thói quen đọc sách, chủ động tìm kiếm tri thức và biết chọn lọc thông tin để phục vụ học tập, cuộc sống. Đây là nền tảng quan trọng giúp các em phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập và sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới trong tương lai”, ông Tuấn chia sẻ.

Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội), cùng với việc khuyến khích học sinh đọc sách,lan tỏa tinh thần học tập suốt đời bằng những hoạt động gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Với thông điệp “Mỗi ngày học một điều hay-Mỗi trải nghiệm là một bài học”, nhà trường tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 vào ngày 7/10, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh duy trì thói quen học tập thường xuyên, chủ động khám phá tri thức.

Ở cấp Tiểu học, học tập suốt đời bắt đầu từ những việc làm hằng ngày như đọc một cuốn sách, tìm hiểu điều mới, đặt câu hỏi trước những vấn đề chưa biết hoặc vận dụng kiến thức vào thực tế. Những trải nghiệm này giúp học sinh từng bước hình thành tinh thần ham học hỏi, phát triển tư duy và chủ động hơn trong quá trình tiếp nhận tri thức.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Theo bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường, việc nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ những thói quen nhỏ, phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức mà còn hướng đến hình thành niềm yêu thích học tập, khả năng tự tìm tòi và ý thức vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

“Điều quan trọng là giúp học sinh hiểu rằng việc học không chỉ diễn ra trong lớp học hay qua những trang sách giáo khoa. Mỗi ngày, các em đều có thể học thêm những điều mới từ sách, thầy cô, bạn bè và cuộc sống xung quanh. Khi có niềm yêu thích và tinh thần chủ động khám phá, các em sẽ từng bước hình thành năng lực tự học, tạo nền tảng cho quá trình học tập lâu dài”, bà Đỗ Thị Mai chia sẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trong hoạt động đọc sách.

Gắn tri thức với thực hành và công nghệ số

Không chỉ chú trọng văn hóa đọc, các trường còn hướng đến việc gắn học tập với thực hành, đồng thời giúp học sinh từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 10/10, Trường THCS Lam Sơn (phường Bình Phú) đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích học sinh tự học, gắn kiến thức với thực hành và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, nhà trường chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp, sinh hoạt lớp, website và bảng điện tử trước cổng trường. Thông điệp học tập suốt đời được truyền tải theo hướng gần gũi, nhấn mạnh việc chủ động tiếp nhận tri thức, rèn luyện kỹ năng và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Tiết đọc sách của học sinh Trường THCS Lam Sơn.

Theo ông Lưu Hồng Phong, Hiệu trưởng nhà trường, học tập suốt đời cần bắt đầu từ việc hình thành ý thức tự học, tinh thần ham tìm tòi và khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển, học sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải biết tìm kiếm, chọn lọc thông tin và sử dụng công nghệ phục vụ học tập.

“Điều quan trọng là giúp các em hình thành thói quen tự học, biết đặt câu hỏi, tìm tòi và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Khi có tinh thần học hỏi thường xuyên, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thích ứng với những thay đổi trong tương lai”, ông Phong chia sẻ.

Từ định hướng đó, Trường THCS Lam Sơn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn, thảo luận tại các tổ, nhóm chuyên môn; đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên đăng ký thao giảng, dạy tốt. Đây là dịp để đội ngũ nhà giáo trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp giảng dạy, góp phần phát huy tính chủ động và khả năng tự học của học sinh.

Học sinh Trường THCS Lam Sơn tham gia Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà trường tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời trong các tiết Hoạt động trải nghiệm, đồng thời phát động phong trào “Tặng sách cho thư viện” và “Tiết học tốt, hoa điểm 10”. Những hoạt động này góp phần khuyến khích văn hóa đọc, tạo động lực thi đua học tập và lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức trong học sinh.

Từ tiểu học đến THPT, các trường TPHCM chú trọng nuôi dưỡng văn hóa đọc, khuyến khích thực hành và ứng dụng công nghệ. Qua đó, học sinh hình thành thói quen tự học, phát triển tư duy độc lập, chủ động tiếp nhận tri thức và nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.