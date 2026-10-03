Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Khơi dậy tinh thần tự học

Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Bình Minh, tinh thần học tập suốt đời được nuôi dưỡng từ những hoạt động dạy và học hằng ngày. Nhà giáo Lê Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Viên cho biết: Trong thời đại chuyển đổi số, cách học và phương thức tiếp cận tri thức đang có nhiều thay đổi. Nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ phù hợp, hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, có trách nhiệm; đồng thời bước đầu biết khai thác các nguồn học liệu phong phú phục vụ học tập.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật phương pháp giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Các hoạt động giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo Nhà giáo Lê Quốc Bảo, học tập suốt đời cần gắn với thực hành, để tri thức không chỉ dừng lại ở nhận thức mà được vận dụng vào cuộc sống. Tinh thần ấy có thể bắt đầu từ những việc giản dị như mỗi ngày đọc thêm một trang sách, học thêm một điều mới, đặt thêm một câu hỏi, làm thêm một việc tốt và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Thực tế, tinh thần tự học, chủ động khám phá tri thức đã góp phần tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong học tập của học sinh xã Bình Minh. Tiêu biểu là em Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Bích Hòa (nay là Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Bình Minh).

Tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026 do Trung tâm Văn hóa và Thư viện (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) tổ chức, vượt qua hơn 300.000 bài dự thi của học sinh các cấp trên địa bàn thành phố, Hà Phương đã đạt giải Khuyến khích. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cá nhân em mà còn cho thấy ý nghĩa của việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách, tự tìm tòi và bồi đắp tri thức trong mỗi học sinh.

Nền tảng từ chất lượng giáo dục

Những năm qua, giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Bình Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm học 2025-2026, toàn xã có 820 nhóm, lớp với 22.915 trẻ em, học sinh ở ba cấp học.

Ở cấp tiểu học, có 4.283 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; 168 học sinh được khen thưởng. Giáo viên Trường Tiểu học Cao Viên II đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Đối với cấp trung học cơ sở, học sinh trên địa bàn đạt 31 giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó, Trường THCS Victoria Thăng Long đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, các nhà trường còn tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Một số thư viện đã số hóa hơn 8.100 tài liệu; các hoạt động giáo dục STEM và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào nhà trường, góp phần mở rộng không gian học tập, khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Lãnh đạo xã Bình Minh tham quan gian trưng bày sách tại Trường Tiểu học Cao Viên trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: T.Đạt

Bước sang năm học 2026-2027, xã Bình Minh đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục. Hiện toàn xã có 17 trường, 24 nhóm, lớp mầm non độc lập, với 806 lớp và 19.934 học sinh; trong đó, khối công lập có 9 trường, 437 lớp, 14.925 học sinh. Việc kiện toàn mạng lưới trường lớp là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Để phong trào đi vào chiều sâu, xã Bình Minh xác định vai trò quan trọng của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh đọc sách, nghiên cứu, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đặc biệt, để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, bà Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ, đã yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, thiết thực, rà soát và từng bước triển khai song ngữ Việt - Anh đối với biển bảng, khẩu hiệu, nội quy, biển chỉ dẫn, góc học tập, thư viện, phòng làm việc và các khu vực chức năng.