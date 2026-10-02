Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Dự lễ phát động có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và một số sở, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 hướng tới nâng cao năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ và AI trong học tập, lao động và cuộc sống.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hà Trung Chiến nhấn mạnh, trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh, quản lý và giao tiếp. Vì vậy, học tập suốt đời trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp mỗi người chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã. Để tinh thần của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thực sự lan tỏa sâu rộng, đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập; các nhà trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, ứng dụng phù hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các xã, phường và cộng đồng dân cư tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho người dân; mỗi cán bộ, đảng viên chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, kỹ năng và năng lực số.

Học sinh các trường học dự lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, tủ sách, không gian đọc và nền tảng học tập trực tuyến; phát triển học liệu số, học liệu mở để người dân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập; kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương tự học, vượt khó, hiếu học và những sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ hiệu quả trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Hà Trung Chiến trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tại lễ phát động, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng Tô Hiệu cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Các đại biểu tham quan sản phẩm sáng kiến hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.