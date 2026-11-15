Lan tỏa tinh thần học Bác qua cuộc thi 'Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ'

Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ” gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu những chủ trương lớn về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Ban Tổ chức, trong tổng số 1.559 đảng viên của Đảng bộ Bộ GDĐT, có 1.139 đảng viên đã đăng ký dự thi, đạt gần 75%.

Một số đơn vị có từ 90-100% đảng viên đăng ký dự thi, tiêu biểu như Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chi bộ Vụ Giáo dục Mầm non, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

Ở khối đảng bộ, Cục Quản lý chất lượng, Báo Giáo dục và Thời đại, Học viện Quản lý giáo dục, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên là những đơn vị có tỉ lệ đăng ký cao, lần lượt đạt từ 90% trở lên. Cuộc thi cũng ghi nhận nhiều lượt đăng ký từ các cơ sở giáo dục, trong đó có Học viện Quản lý Giáo dục và Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

Cuộc thi do Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT tổ chức theo Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 26/9/2026, nhằm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung thi gồm 4 nhóm chủ đề, từ học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GDĐT. Tuần thi chính thức thứ hai diễn ra từ 8h ngày 9/11 đến 22h ngày 15/11/2026. Theo thể lệ, mỗi người được dự thi tối đa 5 lần trong mỗi tuần thi chính thức và phải tham gia cả hai tuần để đủ điều kiện xét giải chung cuộc.