Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua những giai điệu không biên giới

Nữ ca sĩ opera Valentina Volpe Andreazza hướng dẫn người tham gia workshop, với phần đệm piano của nghệ sĩ Francesco Morettini.

Workshop nằm trong khuôn khổ liên hoan “Đồng cam cộng hưởng | Every Body in Motion 2026”, do Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, VYMI và Goethe-Institut Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự hướng dẫn của nữ ca sĩ mezzo-soprano người Italia Valentina Volpe Andreazza và nghệ sĩ piano Francesco Morettini. Chương trình sử dụng tiếng Anh và có hỗ trợ dịch sang tiếng Việt.

Chia sẻ về ý nghĩa của workshop trong khuôn khổ sự kiện “Đồng cam cộng hưởng | Every Body in Motion 2026”, anh Phan Đỗ Phúc, Phó Giám đốc điều hành VYMI, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi tin vào sức mạnh kết nối của âm nhạc. Thông qua workshop, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một không gian để những người có hoàn cảnh, quốc tịch và nền tảng khác nhau có thể cùng ca hát, lắng nghe và sáng tạo. Khi mỗi người góp một phần tiếng hát của mình, sự khác biệt không còn là rào cản mà trở thành yếu tố tạo nên sự hòa hợp. Đó cũng là thông điệp mà chương trình hướng tới: khi cùng nhau tạo nên âm nhạc, chúng ta có thể tạo ra những giá trị và cảm xúc mà mỗi cá nhân riêng lẻ khó có được”.

Anh Phan Đỗ Phúc (Phó Giám đốc điều hành VYMI), đại diện Ban tổ chức Tuần lễ Sân Khấu và Nghệ thuật trình diễn bao hàm “Đồng cam cộng hưởng | Every Body in Motion 2026”.

Điểm đặc biệt của workshop là không yêu cầu người tham gia có kinh nghiệm âm nhạc. Thay vì tập trung vào kỹ thuật biểu diễn, hoạt động khuyến khích mọi người cùng trò chuyện, học hát, lắng nghe và ngẫu hứng. Qua đó, mỗi cá nhân có cơ hội thể hiện bản thân và tìm thấy sự đồng điệu với những người xung quanh thông qua âm nhạc.

Dưới sự hướng dẫn của ca sĩ opera người Italia Valentina Volpe Andreazza và nghệ sĩ piano Francesco Morettini, người tham gia cùng học hát và thử nghiệm những cách biểu đạt âm nhạc khác nhau. Các ca khúc được lựa chọn là những ca khúc từ chương trình biểu diễn của Valentina cùng với ca khúc dân gian Việt Nam quen thuộc như Trống cơm,... hướng đến việc tạo nhịp cầu giao lưu giữa âm nhạc Italia và Việt Nam.

Nữ ca sĩ opera Valentina Volpe Andreazza và nghệ sĩ piano Francesco Morettini (hai người bên phải) cùng Ban tổ chức workshop tại Hà Nội.

Đáng chú ý, người tham gia còn có cơ hội biểu diễn cùng Valentina trên sân khấu Rạp Chuông Vàng trong đêm diễn thuộc khuôn khổ liên hoan. Đây là dịp để các thành viên trải nghiệm quá trình đưa âm nhạc từ không gian workshop đến sân khấu biểu diễn, đồng thời trực tiếp góp tiếng hát vào chương trình nghệ thuật chung.

Chia sẻ sau khi tham gia workshop, chị Phạm Hương Quỳnh (phường Hoàn Kiếm) cho biết: “Tôi không phải người chuyên hát hợp xướng, nhưng khi tham gia workshop, tôi được các nghệ sĩ hướng dẫn rất chi tiết và tận tình, từ cách lấy hơi, bắt nhịp đến phối hợp giọng hát. Nhờ vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn và có thể hòa mình vào hoạt động cùng mọi người”.

Workshop mở cửa cho tất cả mọi người, không yêu cầu kinh nghiệm âm nhạc trước đó. Ban tổ chức hướng đến việc tạo điều kiện để các nhóm người tham gia đa dạng có thể hòa mình vào hoạt động một cách trọn vẹn, qua đó lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng trong tiếp cận nghệ thuật và khả năng kết nối của âm nhạc.

Thông qua “Tôi vẫn mơ (về) những giai điệu không biên giới”, âm nhạc không chỉ là hình thức biểu diễn mà còn trở thành ngôn ngữ chung giúp con người vượt qua khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập của liên hoan “Đồng cam cộng hưởng | Every Body in Motion 2026”, đồng thời mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi, chủ động và giàu tính kết nối.