Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

Ngày 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” được khai mạc, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của nền quốc học Việt Nam, đồng thời tôn vinh truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Trưng bày do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục nước nhà. Qua nhiều thế kỷ, nơi đây góp phần đào tạo nhiều thế hệ nhân tài, trở thành biểu tượng của truyền thống coi trọng tri thức, tôn sư trọng đạo và đề cao đạo học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử mà còn gợi mở những suy ngẫm về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển đất nước. Những giá trị này tiếp tục nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Trưng bày gồm 3 chủ đề: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, công chúng có dịp tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Đồng bào dân tộc thiểu số tham quan không gian trưng bày. Ảnh: BTC

Các em nhỏ trải nghiệm hoạt động văn hóa tại triển lãm. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần kết nối giá trị nền quốc học với bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, mở rộng không gian quảng bá di sản đến công chúng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các chương trình trải nghiệm tái hiện việc học hành, thi cử xưa giúp lịch sử giáo dục dân tộc được truyền tải trực quan, gần gũi hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ. Qua đó, hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và tiếp nối truyền thống hiếu học trong đời sống đương đại.

Trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” kéo dài đến hết tháng 11/2026.