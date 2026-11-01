Lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người tại Trường Sĩ quan Phòng hóa

Dự chương trình có Đại tá Bùi Đình Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Phòng hóa; đại biểu Cục Chính trị Binh chủng Hóa học, Nhà máy X61, Kho K61 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc nhà trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Bùi Đình Huyền nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời kêu gọi cán bộ, học viên, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu cứu người. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đồng chí, đồng đội mà còn là hành động thiết thực góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Với thông điệp “Hiến máu cứu chữa đồng đội và nhân dân”, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, học viên, chiến sĩ. Kết quả, từ 450 lượt đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 400 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Đối với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hoạt động hiến máu tình nguyện góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chương trình cũng tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Bệnh viện với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trong công tác vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện.

Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc hình ảnh của buổi hiến máu tại Trường Sĩ quan Phòng hóa sáng 1-11:

Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu tình nguyện.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đại tá Bùi Đình Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Phòng hóa phát biểu khai mạc ngày hội.

Các đại biểu động viên người tham gia hiến máu.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia hiến máu.