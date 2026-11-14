Lan tỏa tinh thần hiến đất làm đường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Các tuyến đường tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung được đầu tư, nâng cấp một phần nhờ sự đồng thuận, hiến đất của người dân địa phương

Đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng

Tháng 9/2026, xã Nâm Nung triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường thuộc thôn Nam Ninh. Để công trình sớm được triển khai, chính quyền địa phương phối hợp với thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay giải phóng mặt bằng.

Kết quả, 67 hộ dân nằm dọc hai tuyến đường, phần lớn là đồng bào dân tộc Dao, đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào và các công trình trên đất.

Nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ hàng rào, sân bê tông và các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, không đòi hỏi bồi thường, tạo điều kiện để công trình sớm được triển khai. Ông Mai Văn Trọng, Trưởng thôn Nam Ninh

Tinh thần chung sức vì lợi ích cộng đồng ở xã Nâm Nung tiếp tục được lan tỏa đến thôn Quảng Hà, nơi có hơn 520 hộ dân sinh sống. Quá trình triển khai xây dựng, mở rộng đường, nhiều hộ đã chủ động hiến đất, tháo dỡ các công trình.

Ông Lý Văn Sơn, một hộ dân đã tự nguyện hiến một phần chia sẻ: “Khi có chủ trương mở rộng đường, gia đình tôi hoàn toàn đồng tình. Đường càng rộng thì càng khang trang, thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại và cũng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”.

Tuyến đường trị giá 15 tỷ đồng tại thôn Jăng P’lây hoàn thành đúng tiến độ nhờ sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của người dân

Tại thôn Jăng P’lây, xã Trường Xuân, khi địa phương triển khai nâng cấp tuyến đường dài khoảng 3,5 km, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên đường cũng tự nguyện phá bỏ trụ tiêu, cây cà phê và hiến đất để mở rộng mặt đường.

Ông Đinh Văn Nam, Trưởng Phòng Kinh tế xã Trường Xuân cho biết, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Theo ông Nam, khi người dân hiểu rõ chủ trương, thấy được lợi ích thiết thực từ những công trình mang lại, việc vận động hiến đất, đóng góp công sức đạt hiệu quả hơn. Nhờ đó, nhiều công trình giao thông được triển khai thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện để người dân đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển sản xuất.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp ở Lâm Đồng

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, việc kịp thời ghi nhận, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường cũng được các địa phương quan tâm.

Đây không chỉ là sự động viên đối với những người có đóng góp cho cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức chung tay xây dựng quê hương trong mỗi người dân.

Người dân bon Bu Nung, xã Quảng Trực hiến đất, chặt bỏ cây trồng để mở rộng đường giao thông

Ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung thông tin, trong quá trình triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể luôn tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đến từng thôn, bon và hộ gia đình.

Nhờ sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Những đóng góp này không chỉ giúp chỉnh trang cảnh quan mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng.

Xã Đức An biểu dương, khen thưởng các hộ dân có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng

Trong khi đó, tại xã Đức An, địa phương chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình hạ tầng giao thông.

Mới đây, Chủ tịch UBND xã đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng tại bon Bu Boong và thôn Đắk Kual.

Lãnh đạo xã Đức An cho rằng, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các tập thể, cá nhân là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc ghi nhận, khen thưởng kịp thời không chỉ động viên những người trực tiếp đóng góp mà còn tạo sức lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Từ thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng quyết định tiến độ và hiệu quả các công trình hạ tầng giao thông. Đặc biệt, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi phần đất được hiến, mỗi hàng rào, cây trồng được tự nguyện tháo dỡ không chỉ góp phần mở rộng đường sá mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.