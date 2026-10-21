Lan tỏa tinh thần 'Gần dân nhất' qua mô hình 'Hạt gạo yêu thương'

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết, Công an phường vừa phối hợp Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình an sinh xã hội “Vì phụ nữ và trẻ em”.

Theo đó, Công an phường trao tặng 500 kg gạo đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Công an phường cũng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, chống ma túy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công an phường An Cựu trao tặng gạo cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, từ những bao gạo giản dị, Công an phường An Cựu đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết tình cảm giữa lực lượng Công an với nhân dân thông qua mô hình “Hạt gạo yêu thương”. Mô hình không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần đưa công tác tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với người dân, vun đắp niềm tin từ những việc làm thiết thực. Với người còn khó khăn, mỗi bao gạo trao đúng lúc không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng cuộc sống mà còn là sự động viên, sẻ chia đầy ý nghĩa.

Công an phường An Cựu vừa trao những bao gạo nghĩa tình cho bà Lê Thị Tuyết ở đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu.

Sau 1 năm mô hình “Hạt gạo yêu thương” được triển khai, Công an phường An Cựu đã trao gần 4,5 tấn gạo, 185 suất quà và 1.100 móc khóa đường dây nóng đến người dân trên địa bàn. Nguồn kinh phí chủ yếu là do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp cùng với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tấm lòng hảo tâm.

Mô hình "Hạt gạo yêu thương" được các chiến sĩ Công an phường An Cựu đến nhà, trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm ý nghĩa của mô hình là trao yêu thương luôn đi cùng trách nhiệm. Trong những lần thăm hỏi, tặng quà, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Những chiếc móc khóa trên đó có số điện thoại đường dây nóng của Công an phường tuy nhỏ bé nhưng góp phần giúp người dân thuận tiện liên hệ, phản ánh thông tin, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cộng đồng.

Mô hình "Hạt gạo yêu thương" là trao yêu thương đi cùng với việc tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Thông qua mô hình, hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên gần gũi hơn, không chỉ trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự mà còn qua những việc làm sẻ chia, đồng hành cùng người dân khó khăn trong cuộc sống. “Hạt gạo yêu thương” cũng là cách Công an phường An Cựu cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Thời gian tới, Công an phường An Cựu tiếp tục duy trì mô hình, trân trọng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để những hạt gạo nghĩa tình tiếp tục được trao đi, góp phần lan tỏa lòng nhân ái…