Lan tỏa tinh thần đổi mới tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026
Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 không chỉ tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn nghiệp vụ giàu ý nghĩa, nơi các đơn vị có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt những kỹ năng, đặc biệt là lan tỏa tinh thần đổi mới trong hoạt động báo chí truyền thông.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-toa-tinh-than-doi-moi-tai-lien-hoan-truyen-hinh-phat-thanh-dien-anh-cand-lan-thu-xv-nam-2026-post673560.antd