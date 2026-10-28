Lan tỏa tinh thần đổi mới tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” quy tụ gần 740 tác phẩm cùng 47 phát thanh viên, dẫn chương trình tranh tài ở 7 hạng mục. Sự kiện ghi nhận nhiều điểm nhấn đổi mới, đặc biệt là các tác phẩm phóng sự trên nền tảng số và hạng mục Podcast lần đầu xuất hiện, tạo không gian sáng tạo hiện đại. Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan của Hội đồng giám khảo, liên hoan tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, linh hoạt trong công tác tuyên truyền pháp luật và làm lan tỏa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.