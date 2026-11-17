Sự kiện là điểm nhấn khép lại đợt sinh hoạt đặc biệt hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với Đảng bộ Chính phủ, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, chất lượng của bộ máy hành chính và năng lực quản trị quốc gia tương lai được bắt đầu từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ thầy cô giáo, đồng thời xem các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu là những “hạt giống đỏ” bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ chia sẻ, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và bứt phá bằng khoa học công nghệ, vai trò của người thầy càng mang tầm vóc chiến lược. Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi sau vài giây, công nghệ cung cấp dữ liệu nhưng chỉ có người thầy mới khơi gợi tư duy đặt câu hỏi, rèn giũa phương pháp luận khoa học và giữ gìn giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở – Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá”, 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026.

Lễ Tuyên dương 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Tuyên dương 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Đây là những giảng viên trẻ ưu tú không chỉ vững vàng chuyên môn, sở hữu nhiều công trình công bố quốc tế mà còn tiên phong đưa hơi thở thực tiễn của cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo vào từng tiết học. Các đồng chí là những người anh, người chị đi trước chuẩn mực, bản lĩnh trên không gian số và luôn khơi mở tư duy phản biện cho sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 đã quán triệt quan điểm danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là những gạch đầu dòng “cho đẹp hồ sơ” mà là thước đo thực chất về năng lực cạnh tranh và bản lĩnh thích ứng.

Các bạn sinh viên được vinh danh là minh chứng sinh động cho sự phát triển toàn diện kết hợp chặt chẽ giữa “Đạo đức tốt” với “Hội nhập tốt” (bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ ngoại ngữ trên diễn đàn quốc tế); “Học tập tốt” gắn với làm chủ công nghệ mới, chuyển hóa lý thuyết thành giải pháp ứng dụng và “Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt” vì cộng đồng.

Khoảnh khắc vinh danh ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trẻ trong sự nghiệp trồng người.

Vinh danh các đội thi dành giải Nhất, Nhì trong cuộc thi "Bản lĩnh sinh viên Chính phủ" và cuộc thi "Tìm kiếm tài năng nghệ thuật sinh viên Chính phủ".

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục khẳng định giá trị của quá trình rèn luyện toàn diện, gắn tri thức với trách nhiệm xã hội và năng lực hội nhập quốc tế.