Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng khẳng định vai trò gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa hai nước. Thông qua các hoạt động kết nối thiết thực, không chỉ góp phần tăng cường sự gắn bó của người Việt xa quê mà còn tạo thêm những nhịp cầu giao lưu với người dân sở tại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-tinh-than-doan-ket-trong-cong-dong-nguoi-viet-tai-nhat-ban-246261123163040572.htm