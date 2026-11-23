Ngày 23/11, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Phạm Đức Ấn đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) do ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của NHNN; đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Chính quyền bang Hessen và Bộ Tài chính bang Hessen.