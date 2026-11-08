Lan tỏa tinh thần đoàn kết ở khu dân cư Thượng Giang

Quang cảnh Ngày hội - Ảnh: L.T

Các đại biểu tham dự Ngày hội - Ảnh: L.T

Thôn Thượng Giang hiện có 971 hộ với 3.870 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 79,36 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 97,7%. Công tác an sinh xã hội, khuyến học, chăm lo gia đình chính sách và hộ khó khăn được quan tâm. Nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng xây dựng công trình công cộng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 20 triệu đồng.

Quốc phòng-an ninh được bảo đảm; công tác tuyển quân được triển khai nghiêm túc. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội - Ảnh: L.T

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của thôn Thượng Giang thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Thượng Giang tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lệ Thủy, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chi bộ thôn Thượng Giang biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, ghi nhận những đóng góp tích cực đối với các hoạt động của khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội - Ảnh: L.T

Tại Ngày hội, khu dân cư thôn Thượng Giang phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, an toàn, hạnh phúc”, vận động mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.