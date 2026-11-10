Lan tỏa tinh thần đoàn kết nơi vùng cao Mù Cả

Sáng ngày 10/11/2026, đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2026 tại bản Lù Khò, xã Mù Cả.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo đó, Mù Cả là nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Hà Nhì, nguồn thu nhập chính của người dân phụ thuộc vào trồng trọt, chăn nuôi.

Để giúp bà con nâng cao nguồn thu, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các bản định hướng, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang làm chuồng nuôi nhốt, chăm sóc theo hướng hàng hóa.

Một góc xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.

Đối với trồng trọt, thâm canh tăng vụ cây màu; trồng rừng kinh tế. Trong năm 2026, nhân dân các dân tộc trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực vươn lên, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn trong bản, trong xã không ngừng được đổi thay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và mở rộng.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu thăm và tặng quà chính quyền địa phương xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu.

Đến chung vui cùng nhân dân địa phương, đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Mù Cả trong thời gian qua.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Nguyệt Quế đã thăm hỏi và trao tặng những phần quà ý nghĩa tới chính quyền địa phương.