Đây cũng là cách phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên từ mỗi khu dân cư.

Đoàn kết xây dựng cộng đồng an toàn

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hà Nội, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng về địa bàn dân cư, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.

Công an phường Kim Liên tham mưu UBND phường tổ chức ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa cơ sở gắn với chuyển đổi số. Ảnh: PV

Cùng với các hoạt động ở khu dân cư, Công an các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai những mô hình gắn bảo đảm an ninh, trật tự với xây dựng đời sống văn hóa. Theo đó, Công an phường Kim Liên tham mưu UBND phường tổ chức ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa cơ sở gắn với chuyển đổi số tại Tổ dân phố số 27, hướng tới đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình “Thôn, Tổ dân phố Ba nhất về an ninh, trật tự”. Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 12-6-2023 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 16-11-2025 của Đảng ủy Công an thành phố về tăng cường lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Mô hình được xây dựng với ba tiêu chí: “Đoàn kết nhất - An toàn nhất - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tốt nhất”. Đây là định hướng xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, văn minh, trách nhiệm, trong đó mỗi gia đình, mỗi người dân đều có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Theo kế hoạch, mỗi xã, phường lựa chọn một thôn, tổ dân phố xây dựng mô hình điểm. Công an cấp xã chủ động khảo sát, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tránh triển khai hình thức.

Xã Trung Giã ra mắt 3 mô hình bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: PV

Tại xã Đại Thanh và phường Phú Thượng, mô hình điểm được ra mắt tại thôn Quỳnh Đô và Tổ dân phố số 10. Lực lượng Công an tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, đánh giá thực trạng và xác định những nhiệm vụ trọng tâm. Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, phát huy vai trò chủ động của Công an cơ sở trong nắm tình hình từ sớm, từ xa, phòng ngừa tội phạm và phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn không dừng lại ở việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hay phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Quan trọng hơn, đó còn là xây dựng môi trường sống nhân ái, nơi các thành viên biết chia sẻ, hỗ trợ nhau, những mâu thuẫn được giải quyết trên tinh thần tôn trọng, hòa giải. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để những người từng vi phạm pháp luật có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở về với gia đình và cộng đồng.

Trao cơ hội để người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Trở về địa phương sau khi chấp hành bản án 36 tháng tù giam, ông Đ.N.B, người dân phường Đông Ngạc từng trải qua quãng thời gian đầy mặc cảm. Ở tuổi ngoài 50, sức khỏe giảm sút, việc tìm kiếm một công việc ổn định đối với ông không dễ dàng. Nỗi lo không có thu nhập, sự e ngại trước ánh nhìn của mọi người khiến ông có thời điểm thu mình, ít giao tiếp với hàng xóm. Nắm bắt hoàn cảnh, Công an phường Đông Ngạc đã chủ động gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, giúp ông từng bước ổn định tâm lý.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp ra mắt 2 mô hình “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” và “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Liên Minh. Ảnh: PV

Theo thống kê được cán bộ Công an phường cung cấp, địa bàn hiện có 623 người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú; 126 trường hợp thuộc diện quản lý trực tiếp theo quy định pháp luật, cùng 82 người thi hành án tại cộng đồng và 27 trường hợp quản lý sau cai nghiện. Với số lượng lớn trường hợp cần theo dõi, hỗ trợ, Công an phường xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng phải gắn với giải quyết những khó khăn cụ thể trong đời sống, nhất là việc làm và sinh kế. Do đó, đơn vị chú trọng phối hợp với tổ dân phố, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân không kỳ thị, xa lánh người từng lầm lỗi; đồng thời hỗ trợ các thủ tục hành chính, giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thực hiện thủ tục xóa án tích và tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng sau khi về địa phương.

Xác định tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, Công an thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu chính quyền cùng cấp triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, hướng dẫn những người có nhu cầu tiếp cận chính sách, tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhiều hoạt động hỗ trợ được triển khai tại cơ sở. Công an xã Tây Phương phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân xã tuyên truyền pháp luật cho người thi hành án tại cộng đồng. Tại phường Thượng Cát, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền chính sách ưu đãi vay vốn tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động sau cai nghiện. Công an xã Bình Minh tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành pháp luật đối với những người đang thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, nhiều địa phương cũng xây dựng cơ chế phối hợp nhằm huy động sức mạnh của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Tại xã Liên Minh, các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp, ra mắt hai mô hình “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” và “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Tại xã Hoài Đức, lực lượng Công an xã phối hợp với UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể triển khai mô hình “Chung tay quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”…

Để các mô hình phát huy hiệu quả, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, khắc phục biểu hiện hình thức, bảo đảm các tiêu chí được thực hiện thường xuyên, thực chất.

Đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng lòng trong những phong trào chung mà còn hiện diện trong cách mỗi người đối xử với người từng mắc sai lầm, trong sự sẻ chia và cơ hội được trao để họ làm lại cuộc đời. Từ mỗi khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh và bình yên.