Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ văn hóa, nghệ thuật

Các tiết mục dàn dựng công phu, đặc sắc.

Liên hoan được tổ chức tại 3 khu vực, gồm: Khu vực I tại phường Bắc Kạn, khu vực II tại phường Phan Đình Phùng và khu vực III tại phường Vạn Xuân, thu hút 92 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho 92 xã, phường trong tỉnh.

Gần 3.000 diễn viên không chuyên, với gần 300 tiết mục ca, múa, nhạc đã mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng.

Bà Vũ Thị Hồng Minh, thành viên Đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đồng Hỷ, phấn khởi chia sẻ: "Là những người dân, được đứng trên sân khấu lớn, thể hiện những ca khúc ca ngợi quê hương Thái Nguyên là niềm vui, niềm tự hào của cả đoàn. Vì thế, mỗi người đều biểu diễn bằng tất cả sự nhiệt huyết và tình cảm của mình".

Còn bà Dương Thị Tám, thành viên Đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đức Lương, mong muốn cuộc thi sẽ được duy trì thường niên, để người dân các địa phương được gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, cùng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Được tổ chức tại 3 khu vực, Liên hoan đã tạo nên một hành trình văn hóa sôi động, trải dài từ các địa phương phía Bắc đến khu vực trung tâm và phía Nam của tỉnh.

Liên hoan là dịp để các đoàn giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Tại khu vực I, những làn điệu dân ca, trang phục truyền thống và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc miền núi đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục được tái hiện trong không gian nghệ thuật quần chúng, gần gũi mà giàu sức sống.

Ở khu vực II, các tiết mục cho thấy sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và quê hương là các màn hát múa tập thể được dàn dựng sinh động, thể hiện hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đang không ngừng đổi mới, phát triển.

Trong khi đó, khu vực III lại mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi với nhiều chương trình được đầu tư công phu. Sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên, giữa chất liệu dân gian và hình thức biểu diễn hiện đại đã tạo nên những tiết mục hấp dẫn.

Hình ảnh lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khát vọng vươn lên của các địa phương được chuyển tải sinh động qua ngôn ngữ nghệ thuật. Những lời ca, điệu múa không chỉ đưa các địa phương xích lại gần nhau, mà còn tạo nên sự giao thoa, gắn kết giữa những sắc màu văn hóa, những cộng đồng dân cư cùng chung niềm tự hào và khát vọng xây dựng quê hương.

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Liên hoan không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa văn hóa, văn nghệ từ cơ sở trở thành nguồn cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc ở mỗi khu dân cư. Đó cũng chính là thông điệp mà Liên hoan hướng tới.

Liên hoan khép lại, nhưng âm hưởng của tình đoàn kết vẫn tiếp tục lan tỏa từ sân khấu đến mỗi thôn, xóm, bản làng, khu dân cư. Đó cũng chính là sức mạnh nội sinh để Thái Nguyên tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, động lực cho sự phát triển bền vững của quê hương.