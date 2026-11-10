Lan toả tinh thần đại đoàn kết từ các khu dân cư

* Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, dự Ngày hội tại ấp Nhưng Miên, Xã Phan Ngọc Hiển. Cùng dự có đồng chí Lê Bình Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã và đông đảo người dân địa phương.

Ấp Nhưng Miên có 644 hộ, với 2.440 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Năm 2026, ấp có 608 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 94,4%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 72 triệu đồng/năm; chỉ còn 3 hộ nghèo.

Đông đảo người dân ấp Nhưng Miên tham dự, chung vui Ngày hội.

Trong năm, địa phương vận động xây dựng 3 căn nhà cho hộ khó khăn, tổng trị giá 240 triệu đồng; lắp đặt cụm đèn chiếu sáng các tuyến đường với kinh phí 25 triệu đồng; vận động trao 95 suất quà, 1,7 tấn gạo, tổng trị giá 55 triệu đồng. Các phong trào bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được người dân tích cực hưởng ứng.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban công tác Mặt trận ấp Nhưng Miên.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng uỷ xã Lê Bình Nguyên ghi nhận những kết quả khu dân cư đạt được, đồng thời mong muốn chi bộ, ban nhân dân, ban công tác Mặt trận và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã (thứ hai từ trái sang), trao quyết định công nhận ấp Nhưng Miên đạt danh hiệu Ấp văn hoá năm 2026.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Nhưng Miên; tặng 5 suất quà cho hộ khó khăn. Công ty Xuất nhập khẩu Năm Căn và Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết. Các nhà hảo tâm trao nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn.

UBND xã công nhận danh hiệu ấp đạt chuẩn văn hoá, gia đình văn hoá và khen thưởng 5 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào năm 2026.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Huy Thái trao quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã, trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Kim Ấu.

Bà con tham gia các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

* Chiều cùng ngày, tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, dự Ngày hội.

Đại biểu và Nhân dân tham dự Ngày hội tại ấp Lung Chim.

Năm 2026, ấp Lung Chim đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hoá. Địa phương có 913 hộ với 3.746 nhân khẩu; người dân tích cực phát triển sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Toàn ấp hiện còn 3 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo; trong năm, vận động xây dựng mới và sửa chữa 8 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban Công tác Mặt trận ấp Lung Chim.

Chủ tịch UBND xã Định Thành Nguyễn Trung Hiếu trao giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu của ấp Lung Chim.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được duy trì, với 877 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 96%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường và người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Địa phương vận động trao hơn 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 3 tuyến đường kiểu mẫu với tổng chiều dài khoảng 5 km. An ninh trật tự được giữ vững, công tác hòa giải ở cơ sở đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lý Công Bắc trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo ấp Lung Chim.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lý Công Bắc ghi nhận những kết quả ấp Lung Chim đạt được; đồng thời đề nghị Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động; quan tâm xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Lý Công Bắc lưu ý tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với người dân và nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Lung Chim; Chủ tịch UBND xã Định Thành tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu. Các cấp còn trao 23 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn./.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Định Thành Huỳnh Công Cuộc trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.