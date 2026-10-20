Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Hungary

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại Hungary. Ảnh: Cẩm Lệ

Ngày hội được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary ngày 18-10, với sự phối hợp của Hiệp hội Người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary. Đây cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sau khi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 11-9-2026.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary Phan Bích Thiện cùng đại diện các hội đoàn, cán bộ Đại sứ quán và đông đảo bà con người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái. Ảnh Cẩm Lệ

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần đoàn kết còn là điểm tựa để bà con tương trợ, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ với quê hương.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và các hội đoàn trong việc kết nối, hỗ trợ cộng đồng. Ông mong muốn các tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đặc biệt quan tâm đến việc thu hút thế hệ trẻ, trong đó có những người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Hungary, tham gia các hoạt động gìn giữ tiếng Việt và truyền thống dân tộc.

Diễn ra nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Ngày hội còn là dịp ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Việt Nam tại Hungary trong chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, gìn giữ phong tục, tập quán và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đại sứ Bùi Lê Thái biểu dương vai trò của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời đánh giá cao tâm huyết và những sáng kiến của bà Phan Bích Thiện cùng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary trong tổ chức Ngày hội cũng như triển khai các hoạt động cộng đồng thời gian qua.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary Phan Bích Thiện. Ảnh Cẩm Lệ

Chia sẻ tại chương trình, bà Phan Bích Thiện, Trưởng ban Tổ chức, bày tỏ xúc động trước sự tham gia của đông đảo bà con thuộc nhiều thế hệ, từ những người cao tuổi ngoài 90 đến các em nhỏ sinh ra và lớn lên trên đất Hungary. Dù khác nhau về tuổi tác, quê quán hay nghề nghiệp, mọi người đều có chung mong muốn gặp gỡ, gắn bó với cộng đồng.

Theo bà Phan Bích Thiện, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc Việt Nam nơi xa quê. Những người mẹ, người bà không chỉ chăm lo gia đình mà còn truyền cho con cháu tình yêu tiếng Việt, những phong tục và ký ức về quê hương. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần kết nối và hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng.

Bên cạnh phần lễ, ngày hội có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Chương trình mở đầu bằng những thước phim giới thiệu hành trình phát triển của đất nước Việt Nam, tiếp nối là các ca khúc về quê hương, đất nước và những điệu múa mang bản sắc văn hóa các vùng miền.

Các tiết mục tri ân phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, tưởng nhớ những người mẹ, người vợ, người chị đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước cũng mang đến những giây phút xúc động. Những bó hoa được trao tặng chị em nhân dịp 20-10 thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và đời sống cộng đồng.

Điểm nhấn của phần hội là “Bữa cơm Đại đoàn kết”, nơi bà con cùng thưởng thức những món ăn quen thuộc như nem Hà Nội, bánh bột lọc Huế và các món ăn dân dã miền Trung. Tại Budapest, những món ăn mang hương vị quê nhà tạo không gian gặp gỡ, giúp người Việt thuộc nhiều thế hệ thêm gắn bó, cùng trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống nơi xa xứ.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại Hungary. Ảnh: Cẩm Lệ

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại Hungary, ngày hội còn góp phần giới thiệu phong tục, ẩm thực và những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè Hungary, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.