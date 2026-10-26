Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu, diễn ra tại Prague trong 2 ngày 31/10 và 1/11, và kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026), phóng viên TTXVN tại Prague đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về 2 sự kiện đặc biệt này.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Liên hiệp Hội. Đây không chỉ là dịp để bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển mái nhà chung của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Đặc biệt, Ngày hội còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước trong các thế hệ người Việt xa Tổ quốc. Ông bày tỏ mong muốn Ngày hội thực sự trở thành ngày hội của tình đồng bào, nơi mỗi người Việt dù sinh sống ở đâu cũng cảm nhận được sự gắn bó với cội nguồn và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, ông Hoàng Đình Thắng đánh giá dấu ấn lớn nhất chính là việc Liên hiệp Hội đã từng bước xây dựng được một mạng lưới kết nối các tổ chức hội đoàn người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu, tạo nên một mái nhà chung của cộng đồng.

Từ khi thành lập năm 2016 tại Prague, đến nay Liên hiệp Hội đã mở rộng sự kết nối tới 23 quốc gia, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, khuyến học, thiện nguyện và các chương trình hướng về quê hương, đất nước. Đặc biệt, sự hình thành và phát triển của các tổ chức thanh niên, sinh viên, phụ nữ, doanh nhân và các câu lạc bộ văn hóa đã góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

Ông chia sẻ: “Điều đáng quý nhất là từ những tổ chức hội đoàn hoạt động riêng lẻ, cộng đồng người Việt tại châu Âu đã từng bước hình thành tinh thần liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, hội nhập và phát triển."

Để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy vai trò của thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cho rằng trước hết cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các hội đoàn, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm thiết thực hơn đến nhu cầu của bà con, nhất là thế hệ trẻ.

Việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và truyền thống gia đình cần được coi là nền tảng để duy trì bản sắc dân tộc qua các thế hệ. Đồng thời, cần tạo thêm nhiều sân chơi văn hóa, thể thao, các diễn đàn giao lưu, kết nối thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ. Ông đặc biệt nhấn mạnh cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ không chỉ tham gia mà còn chủ động đảm nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo các hoạt động cộng đồng.

Ông nhận định: “Thế hệ trẻ chính là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa quê hương Việt Nam và xã hội châu Âu. Giữ được sự gắn bó của thế hệ trẻ với cội nguồn cũng chính là bảo đảm sức sống và tương lai lâu dài của cộng đồng."

Trong nhiệm kỳ tới, ông Hoàng Đình Thắng kỳ vọng Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao chất lượng hoạt động và thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa các hội đoàn, cộng đồng người Việt tại châu Âu với quê hương, đất nước.

Theo ông, cộng đồng người Việt tại châu Âu có nhiều tiềm năng về tri thức, kinh nghiệm quản lý, khoa học công nghệ, nguồn lực kinh tế và quan hệ quốc tế. Nếu được kết nối hiệu quả, những nguồn lực này sẽ đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Ông khẳng định: “Sau 10 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi xác định đoàn kết là nền tảng, thế hệ trẻ là tương lai, hội nhập là động lực và hướng về Tổ quốc là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài”./.