Lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 7, xã Gia Hiệp

Các tiết mục văn nghệ diễn ra tại ngày hội

Mở đầu chương trình ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và nhìn lại kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư năm 2026.

Các đại biểu và người dân thôn 7, xã Gia Hiệp ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam

Với hơn 1,7 tỷ đồng và ngày công do người dân đóng góp, đến nay, toàn bộ các tuyến đường trong thôn 7 đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và có đèn chiếu sáng. Trong sản xuất, bà con duy trì hơn 500 ha cà phê, trồng xen sầu riêng, bơ và phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm. Thu nhập bình quân năm 2026 đạt 70 triệu đồng/người, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Năm 2026, số hộ trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tỷ lệ 95,9%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%.

Phát biểu chung vui với bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ và Nhân dân thôn 7 đã cùng nhau thực hiện được những công trình, phần việc ý nghĩa và ra sức xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân thôn 7 tiếp tục giúp nhau trong sản xuất và đời sống, cùng giữ gìn an ninh, trật tự và tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân thôn 7 tiếp tục giúp nhau trong sản xuất và đời sống, cùng giữ gìn an ninh, trật tự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chi hội, đoàn thể hỗ trợ sinh kế cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vận động bà con ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đồng chí lưu ý thôn 7 mở thêm sân chơi cho người cao tuổi và trẻ em, duy trì phân loại rác tại nguồn và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng thôn 7, xã Gia Hiệp

Tại ngày hội, các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, khen thưởng. Chương trình cũng trao danh hiệu “Gia đình văn hóa” và tổ chức phát động, ký giao ước thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc năm 2027.

Phát động, ký giao ước thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc năm 2027