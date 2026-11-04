Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến 30-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động tháng 11 với chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc”. Ảnh: M.H.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn dân ca, dân vũ, tái hiện nghi lễ truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian, chương trình tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các cộng đồng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và củng cố tình đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em.

Điểm nhấn trong tháng là các chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức vào dịp cuối tuần và những ngày kỷ niệm. Mở đầu tháng là chương trình “Sắc hương đại ngàn” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Vườn tượng Tây Nguyên, Khu các làng dân tộc II, diễn ra ngày 1, 28 và 29-11. Những tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp không gian thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” và sắc hoa dã quỳ sẽ giới thiệu đến du khách vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Trong hai ngày 7 và 8-11, tại không gian Làng dân tộc Thái, chương trình “Vũ điệu kết đoàn” đưa du khách đến với những sắc màu văn hóa các dân tộc phía Bắc qua tiếng chiêng Mường, tiếng khèn Mông, những điệu múa và vòng xòe giao lưu cộng đồng.

Đặc biệt, ngày 18-11-2026, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ sẽ diễn ra Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu nghề truyền thống và trình diễn có sự tương tác giữa nghệ nhân với du khách. Đây là dịp để các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó, cùng nhau bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Tiếp nối tinh thần ấy, chương trình dân ca, dân vũ “Bài ca kết đoàn” diễn ra tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II vào ngày 21, 22 và 24-11. Những tiết mục ca múa nhạc, diễn xướng dân gian, âm thanh cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống cùng các hoạt động giao lưu sẽ tạo nên không gian văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.

Đáng chú ý, sáng 24-11, du khách có dịp tìm hiểu và chứng kiến Lễ cúng nhà dài truyền thống của đồng bào Ê Đê. Nghi lễ được tổ chức khi cộng đồng chỉnh trang không gian nhà dài, ché và chiêng mới, thể hiện mong ước về sự bình an, sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho gia đình.

Ngày 15-11, tại quần thể chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III, Làng tổ chức Lễ dâng y Kathina từ 8h đến 15h. Đây là nghi lễ Phật giáo Nam tông có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Thông qua việc tái hiện nghi lễ trong không gian chùa Khmer, du khách có cơ hội tìm hiểu những nét đẹp trong đời sống tâm linh, phong tục và văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời cảm nhận không khí trang nghiêm, thành kính của một hoạt động tín ngưỡng giàu ý nghĩa cộng đồng.

Trong tháng 11, Khu Làng Chài tiếp tục là điểm đến trải nghiệm dành cho du khách. Cụ thể là tìm hiểu không gian văn hóa gắn với nghề chài lưới thông qua hệ thống hình ảnh, hiện vật, ngư cụ và vật dụng truyền thống như thuyền, đèn hình nơm cá, tranh ảnh… Các hoạt động trải nghiệm trang phục áo bà ba, nón lá, khăn rằn kết hợp chụp ảnh và workshop theo nhu cầu đăng ký của đoàn khách góp phần tạo không khí gần gũi, sinh động.

Từ ngày 1 đến 20-11, tại Sân lễ hội, Khu các làng dân tộc III, du khách có thể tham quan không gian trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076–2026)”. Thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục chế và nội dung diễn giải, trưng bày giới thiệu lịch sử hình thành Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những danh nhân có đóng góp trong tiến trình lịch sử, đồng thời khắc họa hành trình của Quốc Tử Giám – trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình điểm nhấn, từ ngày 1 đến 30-11, các nhóm đồng bào tiếp tục duy trì hoạt động hằng ngày tại các không gian làng dân tộc. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống, thưởng thức ẩm thực, tham gia trò chơi dân gian, giao lưu dân ca, dân vũ và khám phá những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Với chuỗi hoạt động phong phú trong suốt tháng 11, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa, nơi hội tụ, giao lưu và lan tỏa giá trị bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.