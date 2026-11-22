Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn kết cộng đồng, chăm lo an sinh tại xã Vĩnh Lộc.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như trò chơi dân gian, gian hàng nông sản sạch 0 đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng cụm dân cư “Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc”, hội thu heo đất, trao quà an sinh, học bổng và phát động trồng cây xanh với công trình “Vì một Việt Nam xanh - Khu dân cư Xanh - Sạch - Đẹp”.

Người dân và các em nhỏ tham gia trò chơi dân gian tại Cụm 7 (liên ấp 2, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Nhằm cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến rõ nét tại từng khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận liên ấp Cụm 6 đã phát động phong trào thi đua yêu nước và triển khai các mô hình Đại đoàn kết trọng tâm trong năm 2027, gắn với đặc điểm, nhu cầu thực tế của địa bàn.

Các mô hình được triển khai gồm: “Khu dân cư số - Đoàn kết, đồng hành cùng chuyển đổi số”; “Khu dân cư bình yên - Không ma túy - Không tệ nạn xã hội”; “Khu dân cư Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc”; “Khu dân cư an toàn - Vì phụ nữ và trẻ em”; “Tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn minh”…

Cụm 6 (liên ấp 21, 29, 30, 31, 32, 33) thu heo đất ủng hộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, gắn bó với đời sống người dân và các cụm dân cư. Năm nay, ngày hội càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng, trong khi văn hóa là cội nguồn, bản sắc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt”.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc phát biểu.

Theo bà Nguyễn Thị Thảo, xã Vĩnh Lộc đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, sâu rộng, kéo theo nhiều vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, trường lớp, môi trường, cấp thoát nước, đất đai và xây dựng. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2026, địa phương có hơn 500 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 1.000 hộ kinh doanh; đồng thời địa phương tiếp tục đầu tư hệ thống trường lớp, hiện đang khởi công xây dựng 7 trường trên địa bàn cùng nhiều công trình giao thông cấp thoát nước được đầu tư.

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức cùng chính quyền thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển địa phương.

Trong năm 2027, Ban Công tác Mặt trận liên ấp Cụm 6 triển khai các mô hình Đại đoàn kết trọng tâm, gắn với đặc điểm và nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thảo nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy vai trò vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động hiến đất, góp kinh phí, công sức nâng cấp các tuyến hẻm, xây dựng khu dân cư khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Các gian hàng hỗ trợ người dân chuyển đổi số, gian hàng nông sản 0 đồng...

Địa phương cũng chú trọng vận động người dân bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư không ma túy; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng với đó, công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.