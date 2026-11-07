Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, chung tay hỗ trợ người nghèo

Xã Mường Nhé đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay chăm lo đời sống cho người nghèo, xã Mường Nhé tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao 9 ngôi nhà theo tiêu chuẩn “3 cứng” cho các hộ nghèo tại 4 bản: Si Ma, Nậm Khum, Tân Phong và Nậm Pố 3 trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026).

Theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã chủ động phân công nhiệm vụ, thành lập các tổ công tác trực tiếp bám bản, nắm tình hình và đôn đốc tiến độ thi công. Để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tiêu chuẩn nền cứng, khung và tường cứng, mái cứng, xã đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Tại các bản, người dân tự nguyện đóng góp ngày công, hỗ trợ san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, giúp các gia đình đẩy nhanh quá trình xây dựng.

Từ sự chung tay ấy, những công trình nhà ở dần hình thành, mang theo niềm vui và hy vọng về cuộc sống ổn định hơn cho hộ nghèo. Ông Lê Hữu Thỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Mường Nhé cho biết: Việc hoàn thành 9 ngôi nhà trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã. Thông qua đó, địa phương mong muốn các hộ nghèo, cận nghèo sớm có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống và cùng nhân dân đón ngày hội chung của bản làng.

Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pú Nhung đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trong đó trực tiếp hỗ trợ ngày công lao động cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhân lực sản xuất tại bản Trạm Củ. Cán bộ xã cùng bà con giúp một số gia đình phát cỏ, vệ sinh vườn cây cà phê, mắc ca. Thay vì vận động, hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với người nghèo lan tỏa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết: Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 đến ngày 18/11. Thông qua các hoạt động, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Từ những ngày công lao động nghĩa tình, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục bồi đắp và lan tỏa trong cộng đồng. Sự chung tay của cán bộ, đoàn thể và nhân dân đã tiếp thêm động lực để các gia đình nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cán bộ và nhân dân xã Pú Nhung giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dọn cỏ vườn cà phê, mắc ca.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà, trao sinh kế đến giúp đỡ ngày công lao động, mỗi hoạt động đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để người nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Hiệu quả của tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể trong công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phân bổ hơn 15,6 tỷ đồng hỗ trợ xây mới hơn 160 nhà Đại đoàn kết, xây dựng các công trình vệ sinh, hỗ trợ hộ nghèo mua cây giống, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tặng hàng nghìn suất quà nhân dịp lễ, Tết.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận hơn 18 tỷ đồng. Từ nguồn vận động và số dư quỹ, hơn 29 tỷ đồng được phân bổ cho các hoạt động an sinh xã hội. Đó chính là sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia trong Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, tại lễ phát động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 16/10, đã có hơn 60 tập thể và trên 20 cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Sự hưởng ứng tích cực của các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Để nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo; đồng thời đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhà ở, sinh kế và điều kiện thiết yếu cho các hộ khó khăn. Nhờ có tinh thần sẻ chia và hành động thường xuyên của cả cộng đồng, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực, sức mạnh để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, giúp người nghèo có thêm cơ hội vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.