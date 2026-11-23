Dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Các đại biểu dự lễ tổng kết cuộc thi. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nộitrong kỷ nguyên mới" là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Trung ương đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết tạo nền tảng chính trị để Hà Nội phát triển bứt phá, định hình những định hướng chiến lược dài hạn với ba trụ cột: Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới; hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với cả nước và kết nối toàn cầu.

Để tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết, thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Thủ đô Hà Nội cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới” trên nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Duy Khánh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Duy Khánh

Cuộc thi hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thống nhất nhận thức, khơi dậy niềm tin, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Tên gọi cuộc thi cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt: Sự phát triển của Hà Nội luôn gắn liền với sự phát triển chung của đất nước, với tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của đồng bào cả nước.

Qua 4 tuần triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt dự thi trên phạm vi cả nước. Trong đó, Hà Nội có hơn 2 triệu lượt, chiếm 83,1%. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiều tỉnh, thành phố, tiêu biểu như Thanh Hóa, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ...

Đặc biệt, sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã để lại những tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Điều đó thể hiện sự gắn bó, quan tâm và đồng hành của đồng bào, chiến sĩ cả nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao giải Nhất cho các cá nhân. Ảnh: Duy Khánh

Các cá nhân được trao giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Duy Khánh

Các cá nhân được trao giải Ba cuộc thi. Ảnh: Duy Khánh

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân. Ảnh: Duy Khánh

Đáng chú ý, gần 459 nghìn lượt dự thi trả lời đúng toàn bộ câu hỏi. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, tinh thần chủ động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tìm hiểu những chủ trương, định hướng lớn của Đảng; đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết thông qua ứng dụng công nghệ số.

Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu và tương tác với những nội dung chính trị quan trọng bằng hình thức thuận tiện, sinh động, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Qua đó, việc tuyên truyền nghị quyết không chỉ được mở rộng về phạm vi, đối tượng tiếp cận mà còn góp phần nâng cao tính chủ động trong học tập, tìm hiểu của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Trên cơ sở kết quả các tuần thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao 56 giải thưởng theo quy định, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ tổng kết cuộc thi. Ảnh: Duy Khánh

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi. 20 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng hành trình đưa Nghị quyết 02-NQ/TW vào cuộc sống đang đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm lớn lao đối với mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Niềm tin, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến được khơi dậy từ cuộc thi sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa; việc học tập, tìm hiểu Nghị quyết sẽ được tiếp nối bằng những hành động thiết thực, với tinh thần “Hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.