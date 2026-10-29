Lan tỏa tinh thần cống hiến của các thủ lĩnh thanh niên

Hiệu quả từ các mô hình tình nguyện

Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm; triển khai hàng loạt hoạt động tình nguyện thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Chị Đỗ Ngọc Hà, Nhóm trưởng nhóm thiện nguyện "Bếp hoa từ tâm" tại xã Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) được tuyên dương danh hiệu “Thủ lĩnh thanh niên tình nguyện tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, chị Đỗ Ngọc Hà, Trưởng nhóm thiện nguyện "Bếp hoa từ tâm" tại xã Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) luôn tâm niệm rằng mỗi bữa cơm trao đi sẽ giúp người khó khăn vơi bớt gánh nặng cuộc sống, qua đó lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Theo chị Hà, nhóm thiện nguyện “Bếp hoa từ tâm” được thành lập cách đây 9 năm, xuất phát từ mô hình bếp ăn 0 đồng với mong muốn mang đến những bữa cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 9 năm qua, nhóm duy trì đều đặn việc nấu và trao tặng từ 500 đến 800 suất cơm chay vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

Ngoài ra, vào các ngày Chủ nhật, nhóm còn tổ chức nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy...

Không chỉ hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, nhóm thiện nguyện còn tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện đến các địa phương trên cả nước. Tại mỗi điểm đến, nhóm phối hợp tổ chức các gian hàng 0 đồng, trao tặng suất ăn miễn phí và hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, nhóm đã trao tặng hàng trăm nghìn suất ăn miễn phí, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Mới đây, chị Hà được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu “Thủ lĩnh thanh niên tình nguyện tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026. Đối với chị, đây là niềm vinh dự, là động lực để bản thân cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn kết nối thêm nhiều tình nguyện viên, nhà hảo tâm để có thể mang những bữa cơm ấm áp và sự sẻ chia đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thanh niên đối với cộng đồng”, chị Đỗ Ngọc Hà chia sẻ.

Trong khi đó, chia sẻ về kết quả nổi bật của hoạt động hội tại phường Phước Long, anh Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, cho rằng điều mà bản thân và tập thể Ủy ban Hội luôn trăn trở là làm sao để công tác Hội và phong trào thanh niên không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào mà thực sự đi vào đời sống, giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phước Long được vinh danh “Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, tổ chức Hội của phường đã trao tặng 1.302 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với tổng trị giá hơn 768 triệu đồng; giới thiệu 65 trường hợp vay vốn học tập, phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện thu hút 1.481 lượt hội viên, thanh niên tham gia, tiếp nhận 1.453 đơn vị máu. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, các cấp Hội đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền, tập huấn phân loại rác tại nguồn; vệ sinh 12 tuyến đường, trồng 2.500 cây xanh và xây dựng 10 cổng trường an toàn, sạch đẹp.

Các hoạt động giáo dục truyền thống cũng thu hút hơn 12.180 lượt hội viên, thanh niên tham gia, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thế hệ trẻ.

Theo anh Nguyễn Minh Tuấn, giá trị lớn nhất của những hoạt động này không chỉ là các suất học bổng, nguồn vốn hỗ trợ hay những công trình cụ thể mà là ở khả năng kết nối nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực của mình.

Được vinh danh “Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026, anh Tuấn cho rằng thành quả trong công tác Hội không thuộc về riêng một cá nhân mà được tạo nên từ sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ Hội, hội viên, thanh niên và sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức.

Theo anh Tuấn, một thủ lĩnh thanh niên trong giai đoạn hiện nay không nhất thiết phải là người làm được tất cả mọi việc nhưng cần biết tập hợp sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và tạo cơ hội để mỗi bạn trẻ phát huy thế mạnh. Quan trọng hơn, người cán bộ Hội phải thật gần gũi, biết lắng nghe, dám đổi mới và biến những ý tưởng tốt thành kết quả cụ thể.

Không chỉ thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, nhiều thủ lĩnh thanh niên còn chủ động xây dựng những mô hình mới, tạo môi trường để người trẻ phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao thu nhập và từng bước khẳng định bản thân.

Còn tại xã Bàu Lâm (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), anh Nguyễn Công Trường, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, Chủ nhiệm Đội Truyền thông Thanh niên xã, đã lựa chọn lĩnh vực nhiếp ảnh và truyền thông để tập hợp thanh niên, đồng thời mở ra cơ hội học nghề, lập nghiệp cho những bạn trẻ có cùng đam mê.

Mô hình “Đào tạo kỹ năng nhiếp ảnh và định hướng nghề truyền thông cho thanh niên Bàu Lâm” được anh Trường cùng các thành viên xây dựng với mục tiêu vừa tạo sân chơi cho thanh niên yêu thích chụp ảnh, quay phim, vừa giúp các bạn có thêm kỹ năng nghề nghiệp.

Thông qua câu lạc bộ truyền thông, các bạn trẻ được tham gia những buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời có cơ hội thực hành, tác nghiệp tại các sự kiện thực tế của địa phương.

Theo anh Trường, điều khiến bản thân tâm đắc nhất là mô hình đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên từng bước biến niềm đam mê chụp ảnh, quay phim thành kỹ năng nghề nghiệp, có thể tự tạo thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ truyền thông. Đây cũng là cách làm giúp hoạt động Hội trở nên gần gũi, thiết thực hơn với nhu cầu lập thân, lập nghiệp của thanh niên nông thôn.

Cũng là gương thanh niên được tuyên dương danh hiệu “Thủ lĩnh thanh niên Thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2026, anh Nguyễn Công Trường cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Đội Truyền thông và tổ chức Đoàn - Hội xã Bàu Lâm.

Trong thời gian tới, anh Trường dự định tiếp tục phát triển câu lạc bộ truyền thông theo hướng gắn hoạt động phong trào với đào tạo nghề và tạo việc làm. Trong đó, chú trọng kết nối với các nhiếp ảnh gia, studio chuyên nghiệp để tổ chức những lớp hướng dẫn về chụp ảnh, quay dựng video và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mục tiêu của mô hình là giúp những bạn trẻ yêu thích sáng tạo nội dung có thêm kiến thức, kỹ năng thực hành, từng bước hình thành nghề nghiệp phù hợp và có khả năng tạo thu nhập ổn định. Anh Trường mong muốn câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt của những người có chung sở thích, mà câu lạc bộ sẽ trở thành điểm tựa để thanh niên tự tin lập nghiệp, phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện

Những mô hình thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp đang cho thấy vai trò của tổ chức Hội ngày càng được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động gắn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác Hội và phong trào thanh niên TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh với các gương "Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu" giai đoạn 2021-2026.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác Hội; đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các cấp Hội cần triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, gắn giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống với nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức công dân và trách nhiệm đối với cộng đồng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên sống đẹp”, chú trọng phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương thanh niên tiêu biểu, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng cống hiến.

Ông Cường đề nghị, tổ chức Hội phải tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, cần khuyến khích thanh niên học tập suốt đời, nâng cao năng lực số, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; mạnh dạn nghiên cứu, khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng. Cùng với đó, tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên tiếp cận tri thức, công nghệ, nguồn vốn, thị trường và cơ hội phát triển.

Đặc biệt, công tác Hội cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, việc làm của thanh niên công nhân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm thanh niên yếu thế, tạo điều kiện để mọi thanh niên đều có cơ hội học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.

“Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy trí tuệ, sức trẻ và tinh thần sáng tạo của thanh niên trong tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thành phố như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng.

Để thực hiện những nhiệm vụ này, tổ chức Hội cần tiếp tục được củng cố từ cơ sở, nhất là tại các xã, phường, đặc khu; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số và tinh thần phụng sự, thực sự gần dân, hiểu thanh niên và có khả năng dẫn dắt phong trào”, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng khẳng định, Thành phố luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, là chủ thể sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực và môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.