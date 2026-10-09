Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi phát biểu tại buổi Lễ.

Diễn ra từ ngày 12/6 - 20/9/2026, cuộc thi đã nhận được 229 tác phẩm (gồm 115 video và 114 tác phẩm ảnh), trong đó có 126 tác phẩm hợp lệ. Các bài dự thi đã lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem cùng gần 25.000 lượt tương tác trên Fanpage, đồng thời đạt hơn 34.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Trao giải Nhất cuộc thi cho các tác giả đạt giải.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo cho biết, các tác phẩm dự thi đã đưa câu chuyện chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, phản ánh sinh động việc các thành viên trong gia đình hỗ trợ nhau học tập, sản xuất, kinh doanh và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.

Giá trị của các tác phẩm thể hiện ở những câu chuyện chân thực và khả năng gợi mở cách làm để các gia đình khác có thể cùng thực hiện. Qua đó, cuộc thi đã khẳng định rõ vai trò gắn kết giữa các thế hệ trong việc xây dựng “gia đình số”.

Người trẻ hỗ trợ ông bà, cha mẹ tiếp cận tiện ích mới; người lớn hướng dẫn con trẻ ứng xử đúng mực, kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sự đồng hành giữa các thành viên trong gia đình giúp việc sử dụng công nghệ trở nên có trách nhiệm và an toàn hơn.

“Bên cạnh kết quả tích cực, số tác phẩm hợp lệ mới đạt khoảng 55% tổng số tác phẩm dự thi. Đồng thời, những thách thức về tin giả, lừa đảo trực tuyến và an toàn cho trẻ em đòi hỏi công tác phổ cập kỹ năng số thời gian tới phải luôn gắn liền với việc hướng dẫn sử dụng công nghệ có trách nhiệm” - ông Nguyễn Quốc Hiệp nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức cuộc thi chụp hình cùng các tác giả đạt giải.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả sau cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các tác phẩm đạt giải tại cơ sở. Sở đề nghị các cơ quan, đoàn thể, địa phương phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, tìm kiếm thông tin và ứng dụng công nghệ trong sinh kế; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng và điều kiện tiếp cận công nghệ.

Các gia đình cần coi an toàn số là kỹ năng thiết yếu của mọi thành viên; cần biết bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; cha mẹ đồng hành với con khi sử dụng internet, hướng dẫn thời gian sử dụng thiết bị phù hợp và giữ gìn sự giao tiếp, gắn kết trong gia đình…

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo đã lựa chọn 27 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, thể loại ảnh có 16 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích; thể loại video có 11 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thể loại video được trao cho tác phẩm “Người phụ nữ trong thời đại công nghệ số” của tác giả Phạm Thị Ngọc Thúy, Trường mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành. Giải Nhất thể loại ảnh được trao cho tác phẩm “Người giữ nhịp số trong mái ấm ba thế hệ” của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tuy An Nam, xã Tuy An Nam.