Lan toả tinh thần cải cách, nâng cao hiệu quả công vụ

Chiều 29/10, Sở Nội vụ tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi. Có 16 giải thưởng được trao cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tham dự lễ bế mạc có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC năm 2026.

Được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, cuộc thi tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức về CCHC, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Thị Ngọc Trúc (Trường THCS 1 Đá Bạc, xã Đá Bạc).

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: Cuộc thi không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, mà còn khuyến khích tinh thần chủ động học tập, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp làm việc.

Qua đó, lan toả tinh thần cải cách, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử trao giải Nhì cho 2 thí sinh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Hiền trao giải Ba cho các thí sinh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Đặng Thị Ngọc Trúc (Trường THCS 1 Đá Bạc, xã Đá Bạc) với thành tích ấn tượng: hoàn thành xuất sắc 30 câu hỏi trắc nghiệm chỉ trong 31 giây.

Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải.