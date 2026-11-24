Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu giới thiệu Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 9 nghệ sĩ Philippines với nhiều phong cách sáng tác đa dạng. Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, thiên nhiên và đời sống đương đại, các tác phẩm khắc họa những nét đặc trưng về văn hóa, con người Philippines.

Không chỉ là không gian trưng bày nghệ thuật, triển lãm còn là dịp giao lưu, kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Thông qua ngôn ngữ hội họa, những nét tương đồng và giá trị văn hóa chung được thể hiện, góp phần tăng cường sự thấu hiểu giữa nhân dân hai nước.

Trong thông điệp gửi tới Triển lãm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao văn hóa, đồng thời cho rằng nghệ thuật có khả năng kết nối con người vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc đối thoại và đàm phán chính thức.

Họa sĩ Ernesto C. Bagtas Jr (ngoài cùng bên trái) cùng tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, truyền thuyết và di sản truyền thống Philippines.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm “Expressions of Friendship” góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Philippines, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị và sự gắn kết giữa Việt Nam và Philippines.

Các khách mời tham quan Triển lãm.

Tại Thái Nguyên, quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines được thể hiện rõ nét qua lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân; trong đó Đại học Thái Nguyên là cầu nối quan trọng.

Đến nay, Đại học Thái Nguyên đã ký kết hợp tác với hơn 60 cơ sở giáo dục của Philippines, triển khai khoảng 20 chương trình liên kết đào tạo, với gần 2.000 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp các chương trình hợp tác. Từ năm 2011 đến nay, hơn 300 sinh viên Philippines đã được nhận học bổng của Đại học Thái Nguyên.

Đặc biệt, năm 2019, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Philippines José Rizal được khánh thành trong khuôn viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị và sự gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 25-11.