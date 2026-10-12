Lan tỏa tình hữu nghị Việt - Lào qua hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường khẳng định, hoạt động giao lưu có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ làm công tác Đoàn, Đội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tổ chức phong trào thiếu nhi.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: B.Duy

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Việt Hưng, đồng chí Vũ Xuân Trường bày tỏ mong muốn, thông qua chương trình, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa phường Việt Hưng và các địa phương của Viêng Chăn. Đồng chí tin tưởng rằng, chương trình sẽ mang đến cho các đại biểu những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người và truyền thống nghìn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh LienvilaySack cho biết, trong thời gian học tập tại Trường Lê Duẩn, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động tập huấn thực tế. Qua chuyến thăm Trường Tiểu học Đoàn Khuê, đồng chí Silivanh LienvilaySack đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác thanh thiếu nhi của thành phố Hà Nội và phường Việt Hưng.

Quang cảnh buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: B.Duy

“Đây sẽ là những kinh nghiệm quý để đoàn nghiên cứu, vận dụng vào công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại thành phố Viêng Chăn”, đồng chí Silivanh LienvilaySack khẳng định.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng quà lưu niệm tới đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn (Lào). Ảnh: B.Duy

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Dương Minh Đức cho biết, những năm qua, Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn duy trì các hoạt động hợp tác hữu nghị, tổ chức các đoàn đại biểu thăm, giao lưu, học tập kinh nghiệm; đồng thời chú trọng giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội. Chương trình giao lưu tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê tiếp tục cụ thể hóa định hướng hợp tác này, tạo điều kiện để cán bộ phụ trách thiếu nhi hai Thủ đô trực tiếp tìm hiểu mô hình, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Trước khi diễn ra tọa đàm, đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê. Nổi bật là chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị - Thắp sáng tương lai”; tổng kết, trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Hữu nghị Việt - Lào” và chương trình nghệ thuật “Giai điệu Hữu nghị - Hương sắc Việt - Lào”.

Giao lưu văn nghệ giữa cán bộ Đoàn phường Việt Hưng, Trường Tiểu học Đoàn Khuê và đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn (Lào). Ảnh: B.Duy

Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, tạo không gian giao lưu gần gũi giữa cán bộ phụ trách thiếu nhi hai nước, đồng thời góp phần giáo dục học sinh về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

Đoàn cũng tham quan các lớp học, tìm hiểu những mô hình giáo dục, sáng tạo của nhà trường như Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Happy Garden, Smart Canteen…

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:

Đoàn tham quan mô hình Happy Garden. Ảnh: B.Duy

Lãnh đạo Thành đoàn Viêng Chăn, Thành đoàn Hà Nội và UBND phường Việt Hưng trao giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Hữu nghị Việt - Lào” tặng hai họa sĩ nhí. Ảnh: B.Duy

Lãnh đạo Thành đoàn Viêng Chăn, Thành đoàn Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng chụp ảnh cùng các họa sĩ nhí đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Hữu nghị Việt - Lào”. Ảnh: B.Duy

Tiết mục văn nghệ do đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn (Lào) biểu diễn. Ảnh: B.Duy

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Giai điệu Hữu nghị - Hương sắc Việt - Lào”. Ảnh: B.Duy