Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Liên hoan.(Ảnh: Công Thành)

Cầu nối văn hóa, lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 22/11 tại TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14. Sự kiện năm nay thu hút quy mô lớn với gần 100 gian hàng giới thiệu tinh hoa văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Riêng khu vực Đoàn Ngoại giao góp mặt với 49 gian hàng, bên cạnh gian hàng Việt Nam và gian hàng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ niềm vinh dự đặc biệt khi Liên hoan tiếp tục đón nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu ngay từ khâu chuẩn bị và sự hiện diện của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Bộ trưởng, sự đồng hành của Phu nhân là nguồn động viên to lớn đối với Ban Tổ chức, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, văn hóa ẩm thực và tình hữu nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Liên hoan lần thứ 14 diễn ra ngay trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - thời điểm lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, sự kiện là giao lộ của những màu sắc văn hóa và tinh hoa ẩm thực quốc tế. Thông qua từng món ăn, các đại biểu cùng kể câu chuyện về văn hóa, con người, bản sắc và sự kết nối giữa các dân tộc.

Điểm lại hành trình 14 kỳ tổ chức, Bộ trưởng khẳng định, ngày hội đã thực sự trở thành điểm hẹn để các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế và bạn bè Việt Nam cùng giới thiệu món ăn, sắc màu văn hóa của mỗi quốc gia.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu. (Ảnh: Công Thành)

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Năm nay, công chúng được trải nghiệm qua ba không gian đặc sắc. Không gian “Tự hào Việt Nam” kể câu chuyện về cội nguồn và nét đặc sắc của văn hóa dân tộc; không gian “Hương vị Việt Nam - ASEAN” tôn vinh sự gắn kết giữa ẩm thực văn hóa Việt Nam với các nước trong khu vực; và không gian “Hương vị quốc tế” thể hiện sự mở rộng, giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, các nước ASEAN với bạn bè thế giới.

Qua đó, Liên hoan truyền tải thông điệp về văn hóa là sự thống nhất trong đa dạng tinh hoa giữa các dân tộc, là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hòa bình.

Các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026.(Ảnh: Công Thành).

Trải nghiệm đa sắc màu và lan tỏa tinh thần sẻ chia

Tại Liên hoan, công chúng và bạn bè quốc tế được hòa mình vào nhiều hoạt động tương tác đặc sắc.

Điểm nhấn của không gian ẩm thực Việt Nam là mâm lễ nghệ thuật tạo hình Rồng - Phượng gắn với nền văn minh lúa nước, cùng “Con đường ẩm thực Sen” giới thiệu các món ăn chế biến từ sen và ý nghĩa của loài hoa này trong văn hóa Việt. Chương trình còn diễn ra các hoạt động trình diễn làm bánh mì Việt Nam với sự tham gia của ba thương hiệu đại diện ba miền, trình diễn làm gỏi cuốn, giao lưu với nghệ nhân, đầu bếp, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và các trải nghiệm ứng dụng công nghệ số sinh động.

Quá trình cùng chuẩn bị gian hàng, giới thiệu đặc sản và giao lưu nghệ thuật không chỉ giúp các thành viên Đoàn Ngoại giao tăng cường gắn bó với đời sống văn hóa Việt Nam mà còn tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thế mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế. Sự kiện qua đó thiết thực triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và lan tỏa sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027 – 2036 do Việt Nam khởi xướng được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2026.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ kỳ vọng bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều trải nghiệm đẹp tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Bộ sẽ nỗ lực tạo thêm nhiều cơ hội để các đoàn ngoại giao kết nối sâu rộng với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bên cạnh giá trị giao lưu văn hóa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh hoạt động thiện nguyện tiếp tục là nét đẹp xuyên suốt của Liên hoan, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình cảm hữu nghị của Đoàn Ngoại giao đối với Việt Nam.

Nối tiếp dấu ấn nhân ái của những kỳ trước với 886 triệu đồng ủng hộ năm 2024 và hơn 1,3 tỷ đồng vận động được trong năm 2025 (trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai), toàn bộ số tiền thiện nguyện quyên góp tại Liên hoan năm nay tiếp tục được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ các địa phương và những hoàn cảnh khó khăn.

Các ại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.(Ảnh: Công Thành)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu quyên góp quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.(Ảnh: Công Thành).

oàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và những người có hoàn cảnh khó khăn.(Ảnh: Công Thành).

Đoàn đại biểu và Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hương.(Ảnh: Công Thành).