Lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Đức qua Lễ hội bia Đức

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày (22 đến 24-10), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Đức.

Tham dự lễ hội có Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam – Đức TP Đà Nẵng. Sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện tổng lãnh sự quán một số nước, các cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo người dân và bạn bè quốc tế yêu mến đất nước, văn hóa Đức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai bia.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Huỳnh Thị Thanh An – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cho biết, Việt Nam và CHLB Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23-9-1975. Tháng 10-2011, hai nước nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược vì tương lai”. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương không ngừng phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Lễ hội góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Đức.

CHLB Đức hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những nhà đầu tư lớn của EU tại Việt Nam.

Đóng góp vào mối quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, quan hệ giữa TP Đà Nẵng và các đối tác Đức cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện thành phố thu hút 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Đức với tổng vốn hơn 233 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, linh kiện ô-tô và công nghệ phần mềm. Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang Đức đạt 77,3 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 138,6 triệu USD.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, quan hệ hữu nghị giữa hai bên còn được vun đắp thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, giáo dục và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Đức cùng các lưu học sinh, người lao động từng gắn bó với đất nước này đã và đang trở thành những “cầu nối hữu nghị”, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Lễ hội bia Đức – Đà Nẵng 2026 là dịp để người dân và du khách trải nghiệm những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Đức, đồng thời thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đức đến với người dân Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu hình ảnh thành phố năng động, thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế. Qua đó, sự kiện tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức, góp phần kích cầu du lịch, khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến an toàn, hấp dẫn, mến khách, là thành phố của những sự kiện và lễ hội.