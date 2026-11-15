Lan tỏa tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng

Từ ba bức tranh được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1976 đến gần 30 tác phẩm hội họa giới thiệu trong không gian “Sách và tranh Nguyễn Quang Hòa” hôm nay, người làm báo, giảng viên Nguyễn Quang Hòa vẫn bền bỉ giữ một tình yêu với màu sắc. Với ông, mỗi bức tranh không chỉ lưu giữ cảnh sắc mà còn là một mảnh ký ức của những miền đất, những cuộc gặp gỡ và tháng năm đã đi qua.