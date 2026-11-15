Lan tỏa tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng
Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, tọa đàm với chủ đề “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng – Bóng vàng son” đã được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Chi hội nghệ nhân, thợ giỏi xã Sơn Đồng tổ chức tại không gian văn hóa 22 Hàng Buồm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-tinh-hoa-my-nghe-son-dong-246261115111545291.htm