Lan tỏa tinh hoa đạo học qua 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trưng bày “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giới thiệu tinh hoa đạo học gắn kết với sự đa dạng trong văn hóa của 54 dân tộc anh em. Ảnh: HL

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị đặc sắc của lịch sử, văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy ấy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt, là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của đất nước.

Được thành lập năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám Thăng Long là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ đồng hành cùng lịch sử dân tộc, nơi đây đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn là cơ hội để suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Trần Trung Hiếu phát biểu. Ảnh: HL

Theo ông Trần Trung Hiếu, việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ tạo sự kết nối giữa hai không gian văn hóa mà còn mở ra cơ hội giới thiệu rộng rãi những giá trị của nền quốc học nước nhà, gắn kết với sự phong phú, đa dạng trong văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Văn Tú cũng cho biết, qua các triều đại quân chủ, Quốc Tử Giám luôn là trung tâm giáo dục lớn nhất của quốc gia, nơi đào tạo hàng ngàn bậc hiền tài cho đất nước. Trải qua 950 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay không chỉ lưu giữ những giá trị quý báu của nền giáo dục và khoa cử truyền thống, mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam, là điểm đến tiêu biểu của Thủ đô và cả nước.

Các đại biểu, du khách và đồng bào dân tộc nghe giới thiệu về trưng bày. Ảnh: HL

Trưng bày “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” được triển khai với 3 chủ đề chính: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật, công chúng có dịp tìm hiểu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, qua đó hiểu sâu hơn về các giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với nền giáo dục khoa cử Việt Nam.

Bên cạnh việc giới thiệu lịch sử, trưng bày còn tái hiện những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, từng bước xây dựng không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian văn hóa sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức, góp phần giúp câu chuyện về Quốc Tử Giám, việc học hành và thi cử thời xưa trở nên gần gũi, sinh động hơn.

Đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xem trưng bày. Ảnh: HL

Thông qua trưng bày, công chúng có dịp nhìn lại những giá trị văn hóa, giáo dục được các thế hệ cha ông gây dựng và trao truyền, từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp trong đời sống hôm nay.

Một số hoạt động trải nghiệm dành cho du khách tại sự kiện. Ảnh: HL

Sự kiện cũng góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội.