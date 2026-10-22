Lan tỏa tình cảm với người lính cứu hỏa qua những lá thư của học sinh

Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải

Thông qua những lá thư được viết bằng tình cảm chân thành, các em học sinh đã thể hiện sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Đằng sau mỗi nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giây phút đối mặt với hiểm nguy để giành giật sự sống, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhiều bài dự thi không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ lòng biết ơn mà còn thể hiện những nhận thức thiết thực về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua từng trang thư, các em chia sẻ ý thức sử dụng điện an toàn, chủ động phát hiện nguy cơ cháy, nổ và tìm hiểu kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Những nội dung gần gũi, giàu cảm xúc cho thấy hiệu quả của việc đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến với học sinh bằng những hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với lứa tuổi.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao chứng nhận cho các em học sinh đạt giải

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho em Phạm Nhã Khuê, lớp 4/6, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu; giải Nhì cho em Nguyễn Hoàng Trân Châu, lớp 5/5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; giải Ba cho em Văn Lê Như Ý, lớp 4/1, Trường Tiểu học Phù Đổng và giải Khuyến khích cho em Lê Minh Khang, lớp 6/3, Trường THCS Trưng Vương.

Một trong những bài dự thi đạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Nhân dân, đặc biệt là các em học sinh dành cho lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, những lá thư chân thành là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân; đồng thời mong muốn cuộc thi tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong thời gian tới.

Với 239 bài dự thi giàu cảm xúc, cuộc thi đã tạo nhịp cầu kết nối giữa học sinh với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, mỗi học sinh không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng gia đình và cộng đồng chủ động phòng ngừa cháy, nổ, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.

X.S